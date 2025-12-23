У ніч проти 23 грудня невідомі безпілотники атакували місто Будьонівськ Ставропольського краю Росії. Місцева влада підтвердила пожежу в промисловій зоні, а в соцмережах повідомляють про потрапляння до нафтохімічного заводу "Ставролен".

Безпілотник. Фото: з відкритих джерел

Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров визнав факт пожежі на території промзони, проте заявив, що нібито постраждалих внаслідок інциденту немає.

Путінський чиновник очікувано не уточнив, який саме об'єкт став метою атаки. Водночас моніторингові канали з посиланням на місцевих жителів стверджують, що удар зазнав великого нафтохімічного заводу "Ставролен".

У мережі оприлюднили фото та відео, на яких видно заграву та сильну пожежу на підприємстві.

Варто зазначити, ТОВ "Ставролен" — велике нафтохімічне підприємство, що входить до структури групи "Лукойл". Завод є другим за величиною у Росії виробником поліетилену та третім – за обсягами виробництва поліпропілену. Щорічно підприємство здатне виробляти понад 300 тисяч тонн поліетилену, 120 тисяч тонн поліпропілену, а також бензол та вінілацетат. Продукція заводу використовується як сировина у різних галузях промисловості РФ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — до Міноборони Росії відзвітували про 94 нібито знешкоджені "українські дрони" за ніч 17 грудня над областями Федерації та акваторіями Чорного та Азовського морів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 12 грудня безпілотники атакували російське місто Ярославль, розташоване на північний схід від Москви за більш ніж 700 кілометрів від державного кордону з Україною. Внаслідок удару спалахнула пожежа на території місцевого нафтопереробного заводу.



