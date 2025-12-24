Россия содрогалась от взрывов: в какой области было громче всего

В Тульской области России неизвестные дроны атаковали ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука". Местные сообщали в пабликах о минимум 10 взрывах.

Атака на "Ефремовский завод синтетического каучука". Фото: из открытых источников

"Ефремов...Тульская обл...сообщают о зареве в заводском районе..местные слышали 10 взрывов". — говорится в одном из Telegram-каналов, где показано видео момента атаки, на котором четко слышны взрывы.

Также в пабликах сообщали, что на место происшествия ехали пожарки.

Отметим, что "Ефремовский завод синтетического каучука" является одним из первых в РФ производителей синтетического каучука и высокомолекулярного полиизобутилена.

За последние годы завод сталкивался со снижением объемов продаж и прибыли, частично из-за падения спроса и изменения рыночных условий.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил атаку и пожар на "одном из предприятий"

"На территории одного из предприятий в Тульской области произошло возгорание. В настоящее время открытое горение локализовано. Пострадавших нет", — написал Дмитрий Миляев.

Между тем в Минобороны РФ отчитываются, что якобы сбили этой ночью 172 неизвестных дрона.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 24 декабря в Москве прогремел взрыв автомобиля неизвестной принадлежности. Происшествие случилось на улице Ясеневой – по соседству с тем местом, где несколькими днями ранее был подорван автомобиль генерал-майора армии РФ Фаниля Сарварова, получившего смертельные ранения.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 23 декабря неопознанные беспилотники атаковали город Буденновск Ставропольского края России. Местные власти подтвердили пожар в промышленной зоне, а в соцсетях сообщают о попадании в нефтехимический завод "Ставролен".



