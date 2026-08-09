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Росія здригалася від сильних вибухів: під удар потрапили С-400 та тіньовий флот

У Росії вночі пролунали вибухи. У Геленджику знищено ЗРК С-400, а в Бєлгороді заявили про 13 поранених.

9 серпня 2026, 11:00
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Slava Kot

У ніч проти 9 серпня в кількох регіонах Росії пролунали вибухи. Про атаки та пошкодження повідомляли, зокрема, у Бєлгороді, Краснодарському краї та Ростовській області. Українська сторона також заявила про ураження російських засобів протиповітряної оборони та суден "тіньового флоту".

Росія здригалася від сильних вибухів: під удар потрапили С-400 та тіньовий флот

Вибухи в Бєлгороді. Фото з відкритих джерел

Вибухи в Бєлгороді

У Бєлгороді вночі пролунала серія вибухів. Губернатор Бєлгородської області Олександр Шуваєв заявив про атаку безпілотників і повідомив про 13 постраждалих.

За його словами, внаслідок падіння уламків та вибухів загорілися два автомобілі біля багатоквартирного будинку. Попередньо пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки, адміністративну будівлю, а також соціальний і комерційний об’єкти.

Росія здригалася від сильних вибухів: під удар потрапили С-400 та тіньовий флот - фото 2

Вибухи в Бєлгороді

Як вказує моніторинговий ресурс Exilenova+, російське ППО збивало дрони над житловими будинками. За даними російських медіа, окремі пошкоджені будинки, розташовані неподалік Бєлгородської ТЕЦ та обласного управління ФСБ.

Вибухи в Геленджику

Окремо стало відомо про ураження російського зенітно-ракетного комплексу С-400 у Геленджику Краснодарського краю. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") заявив, що бійці 413-го окремого полку безпілотних систем "Рейд" знищили російський комплекс, який напередодні здійснював пуски ракет.

Росія здригалася від сильних вибухів: під удар потрапили С-400 та тіньовий флот - фото 2

Вибухи в Геленджику

За його словами, позиція С-400 горіла близько трьох годин. Крім того, Бровді розповів, що вночі українські військові уразили ще кілька елементів російської ППО: ЗРК "Тор", ЗРГК "Панцир-С1", а також радіолокаційні станції "Подльот-К1" і "Каста 2Е2" у Ростовській області та Краснодарському краї. Також Бровді повідомив про ураження нафтового танкера і двох суховантажних суден в акваторії Чорного моря, які належать до російського "тіньового флоту".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про атаку Росії на Харків. РФ вдарила по багатоповерхівках, є загиблі.

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