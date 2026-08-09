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Россия содрогалась от сильных взрывов: под удар попали С-400 и теневой флот

В России ночью раздались взрывы. В Геленджике уничтожена ЗРК С-400, а в Белгороде заявили о 13 раненых.

9 августа 2026, 11:00
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Slava Kot

В ночь на 9 августа в нескольких регионах России раздались взрывы. Об атаках и повреждениях сообщали, в частности, в Белгороде, Краснодарском крае и Ростовской области. Украинская сторона также заявила о поражении российских средств противовоздушной обороны и судов "теневого флота".

Россия содрогалась от сильных взрывов: под удар попали С-400 и теневой флот

Взрывы в Белгороде. Фото из открытых источников

Взрывы в Белгороде

В Белгороде ночью раздалась серия взрывов. Губернатор Белгородской области Александр Шуваев заявил об атаке беспилотников и сообщил о 13 пострадавших.

По его словам, в результате падения обломков и взрывов загорелись два автомобиля возле многоквартирного дома. Предварительно повреждены, по меньшей мере, четыре многоэтажки, административное здание, а также социальный и коммерческий объекты.

Россия содрогалась от сильных взрывов: под удар попали С-400 и теневой флот - фото 2

Взрывы в Белгороде

Как указывает мониторинговый ресурс Exilenova+, российское ПВО сбивало дроны над жилыми домами. По данным российских медиа, отдельные поврежденные дома, расположенные неподалеку от Белгородской ТЭЦ и областного управления ФСБ.

Взрывы в Геленджике

Отдельно стало известно о поражении российского зенитно-ракетного комплекса С-400 в Геленджике Краснодарского края. Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр") заявил, что бойцы 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд" уничтожили российский комплекс, накануне производивший пуски ракет.

Россия содрогалась от сильных взрывов: под удар попали С-400 и теневой флот - фото 2

Взрывы в Геленджике

По его словам, позиция С-400 горела около трех часов. Кроме того, Бровди рассказал, что ночью украинские военные поразили еще несколько элементов российской ПВО: ЗРК "Тор", ЗРГК "Панцирь-С1", а также радиолокационные станции "Подлет-К1" и "Каста 2Е2" в Ростовской области и Краснодарском крае. Также Бровди сообщил о поражении нефтяного танкера и двух сухогрузов в акватории Черного моря, принадлежащих к российскому "теневому флоту".

Ранее портал "Комментарии" сообщал об атаке России на Харьков. РФ ударила по многоэтажкам, есть погибшие.

Также "Комментарии" писали о ночи взрывов в Крыму. В каких городах у русских паника



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