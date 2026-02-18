Росія здригалась від вибухів: безпілотники летіли на Москву

У Міністерстві оборони Росії поскаржилися на атаку безпілотників. Заявляють, що нібито відбивали обстріл 6 годин.

Москва. Фото портал "Коментарі"

Повідомляється, що у період з 14:00 до 20:00 мск черговими засобами ППО перехоплено та знищено 120 безпілотних літальних апаратів літакового типу:

81 БПЛА – над територією Брянської області,

22 БПЛА – над територією Смоленської області,

5 БПЛА – над територією Курської області,

5 БПЛА – над територією Новгородської області,

2 БПЛА – над територією Тверської області,

2 БПЛА – над територією Московського регіону,

2 БПЛА – над територією Калузької області,

1 БПЛА – над територією Білгородської області.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, черговий етап мирних переговорів завершився. Президент України Володимир Зеленський повідомив про певні конструктивні сигнали — моніторинг припинення вогню відбуватиметься за обов'язкової участі американської сторони. У Росії побачили в цій заяві “зловіщу деталь”.

Найімовірніше, США здійснюватимуть технічний моніторинг за припиненням вогню на фронті, зазначив депутат Держдуми РФ Олексій Чепа, пише російське видання “Лента. ру”. Так російський політик прокоментував словами російського військкора про те, що слова Зеленського щодо планів контролювати припинення силами США звучать зловісно.

Російський депутат наголосив, що особливо важливою буде об'єктивність цього моніторингу. При цьому він переконаний, що провокації після припинення вогню є неминучими. Російський політик переконаний, що вогонь українська сторона може розпочати навіть без відповідного наказу.



