Россия содрогалась от взрывов: беспилотники летели на Москву
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия содрогалась от взрывов: беспилотники летели на Москву

В РФ заявляют, что воздушная атака длилась 6 часов

18 февраля 2026, 21:47
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Министерстве обороны России пожаловались на атаку беспилотников. Заявляют, что якобы отражали обстрел 6 часов.

Россия содрогалась от взрывов: беспилотники летели на Москву

Москва. Фото портал "Комментарии"

Сообщается, что в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

  • 81 БПЛА – над территорией Брянской области,

  • 22 БПЛА – над территорией Смоленской области,

  • 5 БПЛА – над территорией Курской области,

  • 5 БПЛА – над территорией Новгородской области,

  • 2 БПЛА – над территорией Тверской области,

  • 2 БПЛА – над территорией Московского региона,

  • 2 БПЛА – над территорией Калужской области,

  • 1 БПЛА – над территорией Белгородской области.

Напомним: портал "Комментарии" писал, очередной этап мирных переговоров завершился. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об определенных конструктивных сигналах — мониторинг прекращения огня будет происходить при обязательном участии американской стороны. В России увидели в этом заявлении "злодейскую деталь".

Скорее всего, США будут осуществлять технический мониторинг по прекращению огня на фронте, отметил депутат Госдумы РФ Алексей Чепа, пишет российское издание "Лента. ру". Так российский политик прокомментировал словами российского военнослужащего о том, что слова Зеленского о планах контролировать прекращение силами США звучат зловеще.

Российский депутат подчеркнул, что особенно важна будет объективность этого мониторинга. При этом он убежден, что провокации после прекращения огня неизбежны. Российский политик уверен, что огонь украинская сторона может начать даже без соответствующего приказа.




Источник: https://t.me/mod_russia/61286
