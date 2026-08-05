Росія здатна щомісяця випускати по Україні близько 100 баллистичних ракет, — радник Президента

Російська Федерація має технічні можливості для підтримки високої інтенсивності ракетних обстрілів України, виробляючи та застосовуючи значну кількість далекобійного озброєння кожного місяця. Наразі загарбники зосередилися на знищенні українського сектору торгівлі та забезпечення.

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Своїми підрахунками та аналізом поточної ситуації поділився радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Бескрестнов, відомий за позивним "Флеш".

На його думку, військово-промисловий комплекс агресора дозволяє виходити на тризначні показники застосування далекобійних засобів ураження. Експерт вважає, що Росія щомісяця може застосовувати проти України близько 100 балістичних ракет. Поточні ж аномально часті вибухи зумовлені тим, що окупаційні війська залучили ресурси, які збирали протягом тривалого часу.

Радник глави держави підкреслив, що військове керівництво РФ повністю відмовилося від будь-яких гуманітарних рамок і цілеспрямовано нищить об'єкти, які забезпечують життєдіяльність мирних громадян.

"Ворог уже показав, що зараз немає різниці для нього, що атакувати", — констатує Сергій Бескрестнов.

Він зауважив, що під прицілом опиняються суто комерційні площі підприємств та критичні ланцюжки постачання:

"Атакуються склади їжі, будівельних матеріалів, об'єкти роздрібної торгівлі та виробництва". Аналітик попередив, що цивільним та бізнесу не варто чекати швидкого полегшення, адже такі нальоти не припиняться автоматично: "І так продовжуватиметься, на жаль, поки у ворога є балістика".

Окремо посадовець звернув увагу на те, що для проведення таких терактів загарбникам навіть не потрібно проводити складні шпигунські операції всередині нашої країни. Координати великих торговельних і розподільчих хабів є абсолютно відкритими. Бескрестнов наголосив, що армія РФ чітко знає, де розташовані українські логістичні об'єкти, і для цього окупантам абсолютно не потрібна додаткова глибока розвідка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі окупанти атакували склади "Нової Пошти", "Епіцентру", "Розетки", "Сільпо" та інші, внаслідок чого є багато загиблих та поранених.