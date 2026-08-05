Масований обстріл столиці та Київщини: Кабмін готує екстрені заходи для підтримки бізнесу

У ніч на 5 серпня Російська Федерація здійснила масштабний комбінований обстріл Києва та Київської області, спрямувавши удар безпосередньо проти цивільного населення та провідних українських підприємств. Внаслідок ворожої атаки є значні руйнування комерційної інфраструктури та велика кількість жертв.

Сергій Корецький. Фото з відкритих джерел

Очільник Кабінету Міністрів розкрив деталі нічного нальоту та повідомив про масштаб задіяного ворогом озброєння.

"Ворог випустив 28 ракет, — констатував Прем’єр-міністр України Сергій Корецький, — а також 115 дронів".

Голова уряду наголосив, що агресор цілеспрямовано б’є по об'єктах, які забезпечують життєдіяльність країни. За його словами, загарбники пошкодили житлові будинки, крамниці, розподільчі хаби та інші цивільні об'єкти, оскільки "Росія збільшує та поширює свій терор на бізнес, який обслуговує мільйони людей".

На жаль, цинічний напад призвів до жахливих людських втрат у столичному регіоні.

"Станом на зараз відомо про 17 загиблих, — зазначив Прем'єр, додавши, що — ще 44 людини отримали поранення".

Керівник уряду висловив глибокі співчуття родинам тих, чиє життя обірвав цей обстріл. На місцях влучань наразі розгорнуто масштабну рятувальну операцію. Сергій Корецький уточнив, що до ліквідації залучено 410 співробітників ДСНС та понад 100 одиниць спецтехніки, і висловив вдячність усім екстреним службам, які рятують людей.

Прем'єр-міністр категорично відкинув будь-які спроби окупантів виправдати свої дії.

"Жодної військової мети в цих атаках немає — це тероризм!", — підкреслив він.

Зважаючи на намагання ворога заблокувати постачання товарів та паралізувати роботу великих компаній, влада вже розробляє заходи у відповідь.

"Уряд терміново організує зустрічі з представниками бізнесу, — резюмував Корецький, — та опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств".

За його словами, Міністерство економіки вже отримало відповідні жорсткі вказівки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони країни-агресорки оприлюднило чергову відверту погрозу на адресу України, цинічно проілюструвавши її фотографією вильоту бойової ракети. Російське військове керівництво фактично визнало, що терор цивільного населення є свідомим інструментом тиску.