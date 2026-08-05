Цинічний шантаж окупантів: у російському Міноборони натякнули на нові масовані удари

Міністерство оборони країни-агресорки оприлюднило чергову відверту погрозу на адресу України, цинічно проілюструвавши її фотографією вильоту бойової ракети. Російське військове керівництво фактично визнало, що терор цивільного населення є свідомим інструментом тиску.

Фото: МО РФ

У своєму дописі загарбники вирішили вдатись до пропагандистських штампів минулих років.

"Нас никто не слушал, — пафосно заявили у ворожому відомстві, додавши відверту погрозу, — послушайте сейчас!".

Свою агресію та обстріли мирних українських міст окупанти спробували виправдати тим, що цивілізований світ нібито не зважає на їхні ультиматуми.

"Бьем, раз слов не понимают", — безапеляційно резюмували автори повідомлення на світлині з ракетним пуском.

Окрім цього, загарбники вирішили натякнути на подальшу ескалацію та спроби знищити українську інфраструктуру у майбутньому. Російські військові цинічно пообіцяли, що попереду на українців чекають ще важчі випробування. Нижче під погрозами окупанти злорадно написали: "Будет еще жара и зима".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в ніч на 5 серпня Російська Федерація здійснила масштабну атаку на столицю та Київську область, застосувавши далекобійні дрони та високоточне наземне озброєння. Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали великі цивільні логістичні комплекси, а серед мирного населення є численні жертви.

Атака призвела до великої кількості жертв серед цивільного населення. За останніми даними від офіційних джерел, "станом на зараз відомо про 44 постраждалих від масованого російського удару по Києву та Київщині". Рятувальні роботи на місцях влучань тривають, проте цифри продовжують лякати. Влада констатує: "Ще 17 людей, на жаль, загинуло".