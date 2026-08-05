Цинический шантаж оккупантов: в российском Минобороны намекнули на новые массированные удары

Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало очередную откровенную угрозу в адрес Украины, цинично проиллюстрировав ее фотографией вылета боевой ракеты. Российское военное руководство фактически признало, что террор гражданского населения является сознательным инструментом давления.

Фото: МО РФ

В своем сообщении захватчики решили прибегнуть к пропагандистским штампам прошлых лет.

"Нас никто не слушал, – пафосно заявили во вражеском ведомстве, добавив откровенную угрозу, – послушайте сейчас!".

Свою агрессию и обстрелы мирных украинских городов оккупанты попытались оправдать тем, что цивилизованный мир якобы не учитывает их ультиматумы.

"Бьем, раз слов не понимают", — безапелляционно резюмировали авторы сообщения на фото с ракетным пуском.

Кроме того, захватчики решили намекнуть на дальнейшую эскалацию и попытки уничтожить украинскую инфраструктуру в будущем. Российские военные цинично пообещали, что впереди украинцев ждут еще более тяжелые испытания. Ниже под угрозами оккупанты злорадно написали: "Будет еще жара и зима".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 5 августа Российская Федерация совершила масштабную атаку на столицу и Киевскую область, применив дальнобойные дроны и высокоточное наземное вооружение. В результате обстрелов разрушений подверглись большие гражданские логистические комплексы, а среди мирного населения есть многочисленные жертвы.

Атака привела к множеству жертв среди гражданского населения. По последним данным от официальных источников, "на сейчас известно о 44 пострадавших от массированного российского удара по Киеву и Киевщине". Спасательные работы на местах попадания продолжаются, однако цифры продолжают пугать. Власти констатируют: "Еще 17 человек, к сожалению, погибли".