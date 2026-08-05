Массированные обстрелы столицы и Киевщины: Кабмин готовит экстренные меры для поддержки бизнеса

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Недилько Ксения
В ночь на 5 августа Российская Федерация произвела масштабный комбинированный обстрел Киева и Киевской области, направив удар прямо против гражданского населения и ведущих украинских предприятий. В результате вражеской атаки значительные разрушения коммерческой инфраструктуры и большое количество жертв.
Сергей Корецкий. Фото из открытых источников
Глава Кабинета Министров раскрыл детали ночного налета и сообщил о масштабе задействованного врагом вооружения.
Глава правительства подчеркнул, что агрессор целенаправленно бьет по объектам, обеспечивающим жизнедеятельность страны. По его словам, захватчики повредили жилые дома, магазины, распределительные хабы и другие гражданские объекты, поскольку "Россия увеличивает и распространяет свой террор на бизнес, обслуживающий миллионы людей".
К сожалению, циничное нападение привело к ужасным человеческим потерям в столичном регионе.
Глава правительства выразил глубокие соболезнования семьям тех, чья жизнь оборвала этот обстрел. На местах попаданий сейчас развернута масштабная спасательная операция. Сергей Корецкий уточнил, что к ликвидации привлечены 410 сотрудников ГСЧС и более 100 единиц спецтехники, и выразил благодарность всем экстренным службам, которые спасают людей.
Премьер-министр категорически отверг любые попытки оккупантов оправдать свои действия.
Учитывая попытки врага заблокировать поставки товаров и парализовать работу крупных компаний, власти уже разрабатывают ответные меры.
По его словам, Министерство экономики уже получило соответствующие жесткие указания.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало очередную откровенную угрозу в адрес Украины, цинично проиллюстрировав ее фотографией вылета боевой ракеты. Российское военное руководство фактически признало, что террор гражданского населения является сознательным инструментом давления.