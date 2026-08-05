Массированные обстрелы столицы и Киевщины: Кабмин готовит экстренные меры для поддержки бизнеса

В ночь на 5 августа Российская Федерация произвела масштабный комбинированный обстрел Киева и Киевской области, направив удар прямо против гражданского населения и ведущих украинских предприятий. В результате вражеской атаки значительные разрушения коммерческой инфраструктуры и большое количество жертв.

Сергей Корецкий. Фото из открытых источников

Глава Кабинета Министров раскрыл детали ночного налета и сообщил о масштабе задействованного врагом вооружения.

"Враг выпустил 28 ракет, — констатировал Премьер-министр Украины Сергей Корецкий, — а также 115 дронов".

Глава правительства подчеркнул, что агрессор целенаправленно бьет по объектам, обеспечивающим жизнедеятельность страны. По его словам, захватчики повредили жилые дома, магазины, распределительные хабы и другие гражданские объекты, поскольку "Россия увеличивает и распространяет свой террор на бизнес, обслуживающий миллионы людей".

К сожалению, циничное нападение привело к ужасным человеческим потерям в столичном регионе.

"По состоянию на данный момент известно о 17 погибших, — отметил Премьер, добавив, что еще 44 человека получили ранения".

Глава правительства выразил глубокие соболезнования семьям тех, чья жизнь оборвала этот обстрел. На местах попаданий сейчас развернута масштабная спасательная операция. Сергей Корецкий уточнил, что к ликвидации привлечены 410 сотрудников ГСЧС и более 100 единиц спецтехники, и выразил благодарность всем экстренным службам, которые спасают людей.

Премьер-министр категорически отверг любые попытки оккупантов оправдать свои действия.

"Никакой военной цели в этих атаках нет – это терроризм!", – подчеркнул он.

Учитывая попытки врага заблокировать поставки товаров и парализовать работу крупных компаний, власти уже разрабатывают ответные меры.

"Правительство срочно организует встречи с представителями бизнеса, — резюмировал Корецкий, — и проработает необходимые решения для обеспечения непрерывной работы логистических компаний и торговых предприятий".

По его словам, Министерство экономики уже получило соответствующие жесткие указания.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало очередную откровенную угрозу в адрес Украины, цинично проиллюстрировав ее фотографией вылета боевой ракеты. Российское военное руководство фактически признало, что террор гражданского населения является сознательным инструментом давления.