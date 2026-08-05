Россия способна ежемесячно выпускать по Украине около 100 баллистических ракет, – советник Президента

У России есть технические возможности для поддержания высокой интенсивности ракетных обстрелов Украины, производя и применяя значительное количество дальнобойного вооружения каждый месяц. Захватчики сосредоточились на уничтожении украинского сектора торговли и обеспечения.

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Своими подсчетами и анализом текущей ситуации поделился советник Президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный по позывному "Флэшу".

По его мнению, военно-промышленный комплекс агрессора позволяет выходить на трехзначные показатели применения дальнобойных средств поражения. Эксперт считает, что Россия ежемесячно может применять против Украины около 100 баллистических ракет. Текущие аномально частые взрывы обусловлены тем, что оккупационные войска привлекли ресурсы, которые собирали в течение длительного времени.

Советник главы государства подчеркнул, что военное руководство РФ полностью отказалось от каких-либо гуманитарных рамок и целенаправленно уничтожает объекты, обеспечивающие жизнедеятельность мирных граждан.

"Враг уже показал, что сейчас нет разницы для него, что атаковать", — констатирует Сергей Бескрестнов.

Он отметил, что под прицелом оказываются чисто коммерческие площади предприятий и критические цепочки снабжения:

"Атакуются склады еды, строительных материалов, объекты розничной торговли и производства". Аналитик предупредил, что гражданским и бизнесу не стоит ожидать быстрого облегчения, ведь такие налеты не прекратятся автоматически: "И так будет продолжаться, к сожалению, пока у врага есть баллистика".

Отдельно чиновник обратил внимание, что для проведения таких терактов захватчикам даже не нужно проводить сложные шпионские операции внутри нашей страны. Координаты крупных торговых и распределительных хабов абсолютно открыты. Бескрестнов подчеркнул, что армия РФ четко знает, где расположены украинские логистические объекты, и для этого оккупантам абсолютно не требуется дополнительная глубокая разведка.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты атаковали склады "Новой Почты", "Эпицентра", "Розетки", "Сильпо" и другие, в результате чего много погибших и раненых.