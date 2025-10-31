Росіяни заявили, що ЗСУ перебувають у "котлах" у трьох містах на Донеччині та Харківщині, а Україна не хоче пускати туди ЗМІ, нібито щоб не показувати реальну картину. Таку заяву зробив офіційний представник Міноборони Росії генерал-лейтенант Ігор Конашенков у відповідь на заяву представника МЗС України Георгія Тихого.

Росія заявляє, що в Україні визнали катастрофічність ситуації «для залишків ЗСУ»

"Забороняти іноземним та українським ЗМІ намагатися потрапити до українських військовослужбовців, які перебувають у "котлах" через звільнену Росією територію, стало офіційним визнанням катастрофічності ситуації для залишків ЗСУ у Червоноармійську, Димитрові та Куп'янську.

Тим самим офіційний представник українського МЗС підтвердив, що жодних інших можливостей в'їзду чи виїзду з "котлів" журналістів або самих військовослужбовців ЗСУ, окрім як по російських "коридорах безпеки", вже не залишилося", – заявляє Конашенков.

Він зазначає, що заборона на в'їзд у ці "котли" коридорами, наданими Міноборони Росії, журналістам іноземних та українських ЗМІ нібито "необхідна київському режиму для приховування реального стану справ на фронті та обману міжнародної громадськості та мешканців України".

"Кінцевою метою цих дій є збереження верхівкою київського режиму сприятливих умов для отримання і продовження розкрадання фінансових коштів, що спрямовуються західними спонсорами на війну з Росією", – додав ставленик Кремля.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський диктатор Володимир Путін нібито наказав забезпечити безперешкодний проїзд іноземних і навіть українських журналістів "в районах блокування ЗСУ" у Покровську та Куп'янську, передає російське Міноборони.

Спікер МЗС Георгій Тихий відповів на заяву Путіна та закликав журналістів не вірити диктатору.

"Відверто кажучи, я не рекомендую журналістам довіряти будь-яким пропозиціям Путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, чим закінчуються такі пропозиції – 29 серпня 2014 року в Іловайську. Єдина мета Путіна – затягування війни. І він ніколи не дотримувався жодної зі своїх обіцянок про припинення вогню. Не допомагайте йому виправдовувати злочини через російські провокації проти журналістів. Я також нагадую всім ЗМІ, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. Вони матимуть довгострокові репутаційні та юридичні наслідки. Ми уважно стежимо за цим", — заявив речник МЗС України.