Россияне заявили, что ВСУ находяться в "котлах" в трех городах на Донетчине и Харьковщине, а Украина не хочет пускать туда СМИ, якобы , чтобы не показывать реальную картину. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ответ на вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого.

Россия заявляет, что в Украине признали катастрофичность ситуации «для остатков ВСУ»

"Запрещать иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в "котлах" украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

Тем самым официальный представитель украинского МИД подтвердил, что никаких иных возможностей въезда или выезда из "котлов" журналистов или самих военнослужащих ВСУ, кроме как по российским "коридорам безопасности", уже не осталось", – заявляет Конашенков.

Он отмечает, что запрет на въезд в эти "котлы" по коридорам, предоставленным Минобороны России, журналистам иностранных и украинских СМИ якобы "необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины".

"Конечной же целью этих действий является сохранение верхушкой киевского режима благоприятных условий для получения и продолжения хищения финансовых средств, направляемых западными спонсорами на войну с Россией", – добавил ставленник Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российский диктатор Владимир Путин якобы приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных и даже украинских журналистов "в районах блокирования ВСУ" в Покровске и Купянске, передает российское Минобороны.

Спикер МИД Георгий Тихий ответил на заявление Путина и призвал журналистов не верить диктатору.

"Откровенно говоря, я не рекомендую журналистам доверять каким-либо предложениям Путина относительно "коридоров" в зоне боевых действий. Я своими глазами видел, чем заканчиваются такие предложения – 29 августа 2014 года в Иловайске. Единственная цель Путина – затягивание войны. И он никогда не придерживался ни одного из своих обещаний о прекращении огня. Не помогайте ему оправдывать свои преступления через российские провокации против журналистов. Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на оккупированную Россией территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим за этим", — заявил спикер МИД Украины.