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Росія заявляє про прорив фронту: у США розповіли, що насправді відбувається

ISW не підтверджує заяви російських військкорів, а українські сили одночасно ведуть оборону та наступ у Харківській області

4 серпня 2026, 09:40
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Кравцев Сергей

Російські війська продовжують активні наступальні дії на Куп'янському напрямі, проте українські Сили оборони не лише стримують атаки супротивника, а й проводять власну наступальну операцію. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Росія заявляє про прорив фронту: у США розповіли, що насправді відбувається

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Російські військові блогери стверджують, що підрозділи армії РФ нібито змогли просунутися в центральній частині Куп'янська, зайняти позиції біля Радьківки та у північній частині Куп'янська-Вузлового. Також повідомляється про бої за міст через річку Оскол, який має важливе значення для контролю над містом.

Однак аналітики ISW підкреслюють, що на даний момент не мають підтверджених доказів подібних успіхів російських військ. Незалежних свідчень зміни лінії фронту на користь армії РФ наразі не зафіксовано.

Тим часом, українські підрозділи продовжують активні дії. Представник 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" Володимир Дегтярьов повідомив, що в Харківській області одночасно проводяться дві операції: оборонна – північніше та східніше Харкова, а також наступальна – безпосередньо на Куп'янському напрямку.

За його словами, завдання українських військових полягає у тому, щоб відтіснити окупантів від державного кордону та зберегти вогневий контроль над Куп'янськом та маршрутами постачання російських підрозділів.

Додатковим свідченням активних боїв стало знищення новітньої російської колісної самохідної артилерійської установки 2С44 "Гіацинт-К". Військовий оглядач Юрій Бутусов повідомив, що це лише другий підтверджений випадок знищення такої системи від початку повномасштабної війни.

Незважаючи на постійне застосування російською авіацією авіабомб, що коригуються, українські військові відзначають, що противник відчуває брак особового складу на цьому напрямку. За оцінкою представників ЗСУ, загрози масштабного прориву російської армії в Харківській області наразі немає.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-3-2026/
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