Россия заявляет о прорыве фронта: в США рассказали, что на самом деле происходит

Российские войска продолжают активные наступательные действия на Купянском направлении, однако украинские Силы обороны не только сдерживают атаки противника, но и проводят собственную наступательную операцию. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Российские военные блогеры утверждают, что подразделения армии РФ якобы смогли продвинуться в центральной части Купянска, занять позиции возле Радьковки и в северной части Купянска-Узлового. Также сообщается о боях за мост через реку Оскол, который имеет важное значение для контроля над городом.

Однако аналитики ISW подчеркивают, что на данный момент не располагают подтвержденными доказательствами подобных успехов российских войск. Независимых свидетельств изменения линии фронта в пользу армии РФ пока не зафиксировано.

Тем временем украинские подразделения продолжают активные действия. Представитель 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" Владимир Дегтярев сообщил, что в Харьковской области одновременно проводятся две операции: оборонительная – севернее и восточнее Харькова, а также наступательная – непосредственно на Купянском направлении.

По его словам, задача украинских военных заключается в том, чтобы оттеснить оккупантов от государственной границы и сохранить огневой контроль над Купянском и маршрутами снабжения российских подразделений.

Дополнительным свидетельством активных боев стало уничтожение новейшей российской колесной самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К". Военный обозреватель Юрий Бутусов сообщил, что это лишь второй подтвержденный случай уничтожения такой системы с начала полномасштабной войны.

Несмотря на постоянное применение российской авиацией корректируемых авиабомб, украинские военные отмечают, что противник испытывает нехватку личного состава на этом направлении. По оценке представителей ВСУ, угрозы масштабного прорыва российской армии в Харьковской области в настоящее время нет.

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