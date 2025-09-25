logo_ukra

Росія завдала удару по Чернігову: які об'єкти атакував ворог
Росія завдала удару по Чернігову: які об'єкти атакував ворог

25 вересня 2025, 16:48
Кречмаровская Наталия

У Чернігові пролунали вибухи — Росія 25 вересня завдала удару дронами. Під атакою опинилися об'єкти критичної інфраструктури. 

В АТ "Чернігівобленерго" повідомили, що внаслідок ворожого удару по Чернігову 25 вересня після 14 години без електропостачання залишилися понад 29 тисяч споживачів міста та частково Чернігівського району.

"Наслідки пошкоджень та обсяг необхідних відновлювальних робіт уточнюються, а енергетики починають оперативне перезаживлення", — пише видання “Суспільне. Чернігів” з посилання на обленерго.

У КП "Чернігівводоканал" порекомендували мешканцям зробити запас питної води. 

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський станом на 16:04 повідомив, що на місці влучання на об'єкті критичної інфраструктури виникла пожежа, яку наразі локалізують рятувальники. Зазначив, що жертв немає.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що 23 вересня Росія завдала масованого удару дронами по Харкову. Місцева влада повідомляла, що під ворожим ударом опинився Шевченківський та Холодногірський райони. У місті виникли пожежі, були перебої зі світлом та водою. Загалом у місті пролунало до 20 вибухів. 

Зазначимо, що перед початком опалювального сезону та взимку, як прогнозують експерти, Росія може посилити атаки на енергетичну систему України. 

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко повідомив, що Одеса, разом із Херсоном, Харковом, Сумами, Дніпром, Запоріжжям та Миколаєвом, входить до переліку міст, яким варто особливо готуватися до проблем з електрикою взимку через удари РФ.




Джерело: https://suspilne.media/chernihiv/1123563-u-cernigovi-armia-rf-atakue-obekti-kriticnoi-infrastrukturi-mista/
