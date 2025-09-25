Россия нанесла удар по Чернигову: какие объекты атаковал враг

В Чернигове раздались взрывы — Россия 25 сентября нанесла удар дронами. Под атакой оказались объекты критической инфраструктуры.

Дрон. Иллюстративное фото

В АО "Черниговоблэнерго" сообщили, что в результате вражеского удара по Чернигову 25 сентября после 14 часов без электроснабжения остались более 29 тысяч потребителей города и частично Черниговского района.

"Последствия повреждений и объем необходимых восстановительных работ уточняются, а энергетики начинают оперативное переподключение", — пишет издание "Суспільне. Чернігів" со ссылкой на облэнерго.

В КП "Черниговводоканал" порекомендовали жителям сделать запас питьевой воды.

Начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский по состоянию на 16:04 сообщил, что на месте попадания на объекте критической инфраструктуры возник пожар, который сейчас локализуют спасатели. Он отметил, что жертв нет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что 23 сентября Россия нанесла массированный удар дронами по Харькову. Местные власти сообщали, что под вражеским ударом оказались Шевченковский и Холодногорский районы. В городе возникли пожары, были перебои со светом и водой. Всего в городе было до 20 взрывов.

Отметим, что перед началом отопительного сезона и зимой, по прогнозам экспертов, Россия может усилить атаки на энергетическую систему Украины.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко сообщил, что Одесса вместе с Херсоном, Харьковом, Сумами, Днепром, Запорожьем и Николаевом входит в перечень городов, которым следует особенно готовиться к проблемам с электричеством зимой из-за ударов РФ.



