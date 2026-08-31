Росія завдала довкіллю України збитків на вражаючу суму: названо найбільш постраждалі регіони

В Україні за період із 1 січня до 21 серпня 2026 року внаслідок збройної агресії Росії зафіксували збитки довкіллю на 1,447 трлн грн. Такі дані містяться у відповіді Державної екологічної інспекції України на запит інтернет-порталу "Коментарі".

Збитки довкіллю від війни. Фото: з відкритих джерел

Найбільша сума припадає на шкоду земельним ресурсам – понад 813,2 млрд грн. Ще майже 296 млрд грн становлять збитки від забруднення атмосферного повітря. Понад 331,6 млрд грн інспекція оцінила як шкоду, завдану територіям та об'єктам природно-заповідного фонду. Збитки водним ресурсам оцінені приблизно у 6,3 млрд грн.

Серед областей найбільший обсяг зафіксованої шкоди припадає на Сумщину – близько 727,1 млрд грн. На другому місці Херсонщина – понад 312,7 млрд грн, далі Луганська область – майже 149,6 млрд грн, Одеська – близько 147,9 млрд грн, та Харківська – понад 36,2 млрд грн.

При цьому структура збитків у регіонах суттєво відрізняється. Наприклад, на Сумщині основна частина припадає на забруднення та засмічення земель. На Херсонщині левова частка пов'язана зі шкодою територіям та об'єктам природно-заповідного фонду. В Одеській області значний обсяг становлять збитки від забруднення атмосферного повітря.

Держекоінспекція використовує окремі методики для оцінки шкоди земельним, водним ресурсам, атмосферному повітрю та природно-заповідному фонду.

Водночас у наданому інспекцією додатку наведені агреговані дані за регіонами та напрямами шкоди, а не рейтинг окремих п'яти найбільших інцидентів. Також цей документ не містить інформації про те, яка частина нарахованих збитків уже фактично відшкодована до державного чи місцевих бюджетів.

Не наведені в цьому додатку й підсумкові дані про кількість матеріалів, переданих правоохоронним органам, та кількість справ, за якими винних осіб уже притягнули до відповідальності.

Таким чином, 1,447 трлн грн – це сума нарахованої Держекоінспекцією шкоди, а не кошти, які вже надійшли до бюджету. Питання фактичного стягнення цих коштів потребує окремих даних про судові та виконавчі провадження.

Також видання "Коментарі" повідомляло – МВФ все ж таки наполягає: коли чекати підвищення тарифів на газ і світло для населення.



