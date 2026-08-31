Россия нанесла среде Украины ущерб на впечатляющую сумму: названы наиболее пострадавшие регионы

В Украине за период с 1 января по 21 августа 2026 года в результате вооруженной агрессии России зафиксировали ущерб окружающей среде на 1,447 трлн грн. Такие данные содержатся в ответе Государственной экологической инспекции Украины по запросу интернет-портала "Комментарии".

Ущерб окружающей среде от войны. Фото: из открытых источников

Наибольшая сумма приходится в ущерб земельным ресурсам – более 813,2 млрд. грн. Еще почти 296 млрд грн составляют убытки от загрязнения атмосферного воздуха. Более 331,6 млрд грн инспекция оценила как ущерб, причиненный территориям и объектам природно-заповедного фонда. Ущерб водным ресурсам оценен примерно в 6,3 млрд грн.

Среди областей наибольший объем зафиксированного ущерба приходится на Сумщину – около 727,1 млрд. грн. На втором месте Херсонщина – более 312,7 млрд грн, далее Луганская область – около 149,6 млрд грн, Одесская – около 147,9 млрд грн, и Харьковская – более 36,2 млрд грн.

При этом структура ущерба в регионах существенно отличается. Например, в Сумской области основная часть приходится на загрязнение и засорение земель. В Херсонской области львиная доля связана с вредом территориям и объектам природно-заповедного фонда. В Одесской области значительный объем составляет ущерб от загрязнения атмосферного воздуха.

Госэкоинспекция использует отдельные методики для оценки вреда земельным, водным ресурсам, атмосферному воздуху и природно-заповедному фонду.

В то же время в предоставленном инспекцией приложении приведены агрегированные данные по регионам и направлениям ущерба, а не рейтинг отдельных пяти наибольших инцидентов. Также этот документ не содержит информации о том, какая часть начисленного ущерба уже фактически возмещена в государственный или местные бюджеты.

Не приведены в этом приложении и итоговые данные о количестве материалов, переданных правоохранительным органам, и количестве дел, по которым виновные уже привлечены к ответственности.

Таким образом, 1,447 трлн грн – это сумма начисленного Госэкоинспекцией ущерба, а не средства, уже поступившие в бюджет. Вопрос о фактическом взыскании этих средств требует отдельных данных о судебных и исполнительных производствах.

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