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МВФ все ж таки наполягає: коли чекати підвищення тарифів на газ і світло для населення

Фонд пропонує розпочати поступовий перегляд цін на газ та електроенергію з 2027 року, але за однієї важливої умови

22 липня 2026, 10:12
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Кравцев Сергей

Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення з 2027 року. Така рекомендація міститься в оновленому меморандумі про співпрацю між Україною та МВФ.

МВФ все ж таки наполягає: коли чекати підвищення тарифів на газ і світло для населення

Підвищення тарифів на електроенергію

Згідно з документом, Фонд вважає за необхідне поступово переходити до економічно обґрунтованих цін на енергоресурси. Однак реалізація цього кроку має супроводжуватись створенням ефективної системи адресної соціальної підтримки для найбільш уразливих категорій населення, щоб мінімізувати наслідки зростання комунальних платежів.

У МВФ пояснюють, що підвищення тарифів дозволить забезпечити додаткові кошти для відновлення енергетичної інфраструктури, яка серйозно постраждала внаслідок російських атак. Крім того, такий крок має допомогти скоротити заборгованість підприємств енергетичного сектора та зменшити обсяг прихованих бюджетних дотацій, які сьогодні використовуються для утримання чинних цін.

Водночас Фонд скоригував графік виконання одного із структурних зобов'язань України. Якщо раніше влада мала підготувати план поетапного підвищення тарифів вже до липня поточного року, то тепер цей термін офіційно перенесено на кінець жовтня.

При цьому сам меморандум не означає автоматичного зростання вартості комунальних послуг у 2027 році. Документ визначає рекомендації та орієнтири для подальшої політики, а остаточні рішення про терміни, масштаби та механізми зміни тарифів прийматиме українська влада з урахуванням соціально-економічної ситуації в країні.

Питання тарифної реформи залишається одним із найбільш чутливих у переговорах з міжнародними кредиторами. МВФ послідовно наголошує на необхідності фінансової стійкості енергетичного сектора, одночасно акцентуючи увагу на захисті громадян, які можуть постраждати від можливого підвищення цін.

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