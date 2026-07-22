МВФ все же настаивает: когда ждать повышения тарифов на газ и свет для населения

Международный валютный фонд предлагает Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения с 2027 года. Такая рекомендация содержится в обновленном меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ.

Повышение тарифов на электроэнергию

Согласно документу, Фонд считает необходимым постепенно переходить к экономически обоснованным ценам на энергоресурсы. Однако реализация этого шага должна сопровождаться созданием эффективной системы адресной социальной поддержки для наиболее уязвимых категорий населения, чтобы минимизировать последствия роста коммунальных платежей.

В МВФ объясняют, что повышение тарифов позволит обеспечить дополнительные средства для восстановления энергетической инфраструктуры, серьезно пострадавшей в результате российских атак. Кроме того, такой шаг должен помочь сократить задолженность предприятий энергетического сектора и уменьшить объем скрытых бюджетных дотаций, которые сегодня используются для удержания действующих цен.

Одновременно Фонд скорректировал график выполнения одного из структурных обязательств Украины. Если ранее власти должны были подготовить план поэтапного повышения тарифов уже к июлю текущего года, то теперь этот срок официально перенесен на конец октября.

При этом сам меморандум не означает автоматического роста стоимости коммунальных услуг в 2027 году. Документ определяет рекомендации и ориентиры для дальнейшей политики, а окончательные решения о сроках, масштабах и механизмах изменения тарифов будут принимать украинские власти с учетом социально-экономической ситуации в стране.

Вопрос тарифной реформы остается одним из наиболее чувствительных в переговорах с международными кредиторами. МВФ последовательно подчеркивает необходимость финансовой устойчивости энергетического сектора, одновременно акцентируя внимание на защите граждан, которые могут пострадать от возможного повышения цен.

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