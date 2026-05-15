Росія завдає ударів по АЗС: про що це свідчить

Кравцев Сергей
Все частіше надходять сигнали про те, що окупанти завдають прицільних ударів по АЗС у різних містах України. Але насамперед, звичайно ж, страждають прифронтові міста. Про що це свідчить? Чи змінює ворог пріоритети? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Військовий оглядач Денис Попович заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, що після серії ударів по АЗС у Дніпрі та Харкові російські загарбники, ймовірно, вирішили розширити масштаби такої практики, оскільки під час останнього масованого нападу з повітря було зафіксовано атаку на АЗС у Києві.
Він зазначив, що у травні було дуже багато випадків, коли російські загарбники завдавали ударів по АЗС у Дніпрі та Харкові.
Він наголосив, що військового сенсу в ударах по АЗС немає.
При цьому Денис Попович побоюється, що оскільки удари по АЗС почалися під час атак на Київ (і невідомо, куди були спрямовані ті дрони, які вдалося збити), то можна припустити, що Росія вирішила масштабувати такі удари на інші міста.
Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн зазначив, що російські окупанти почали масово завдавати ударів по заправках Харкова. Є інформація, що під атаками противника знаходяться не лише АЗС у Харкові, а й, на жаль, інших міст прифронтових.
Про протидію безпеки, за його словами, поки що нічого не відомо, крім того, що під час повітряної тривоги люди повинні йти в укриття.
