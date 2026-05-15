Росія завдає ударів по АЗС: про що це свідчить

Все частіше надходять сигнали про те, що окупанти завдають прицільних ударів по АЗС у різних містах України. Але насамперед, звичайно ж, страждають прифронтові міста. Про що це свідчить? Чи змінює ворог пріоритети? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Російська Федерація намагається знищувати громадянську інфраструктуру

Військовий оглядач Денис Попович заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, що після серії ударів по АЗС у Дніпрі та Харкові російські загарбники, ймовірно, вирішили розширити масштаби такої практики, оскільки під час останнього масованого нападу з повітря було зафіксовано атаку на АЗС у Києві.

"Крім того, що вони продовжують завдавати ударів по житловій забудові, я ще звернув би увагу на потрапляння по АЗС, автозаправних станціях", — сказав Попович.

Він зазначив, що у травні було дуже багато випадків, коли російські загарбники завдавали ударів по АЗС у Дніпрі та Харкові.

"І це, на мій погляд, ще один приклад того, як Російська Федерація намагається нищити цивільну інфраструктуру, оскільки, що таке АЗС? Там заправляються машини. Цивільний транспорт. Що таке цивільний транспорт? Швидка допомога, поліція, пожежні машини теж там мають заправлятися, Машини, які займаються доставлянням продуктів, ліків і т.д.", — відзначив експерт.

Він наголосив, що військового сенсу в ударах по АЗС немає.

При цьому Денис Попович побоюється, що оскільки удари по АЗС почалися під час атак на Київ (і невідомо, куди були спрямовані ті дрони, які вдалося збити), то можна припустити, що Росія вирішила масштабувати такі удари на інші міста.

"Сьогодні вони це спробували зробити у Києві", — наголосив експерт.

Повітряні удари по АЗС спостерігаються не лише у Харкові, а й у Сумах, Дніпрі.

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн зазначив, що російські окупанти почали масово завдавати ударів по заправках Харкова. Є інформація, що під атаками противника знаходяться не лише АЗС у Харкові, а й, на жаль, інших міст прифронтових.

Про протидію безпеки, за його словами, поки що нічого не відомо, крім того, що під час повітряної тривоги люди повинні йти в укриття.

"Повітряні удари по АЗС спостерігаються не лише у Харкові, а й у Сумах, Дніпрі. Помітно, що ворог посилив інтенсивність ударів саме по АЗС, а паралельно наносяться удари і по нафтобазах. Наприклад, їх було багато минулого тижня. Все це вказує на те, що у росіян з'явилися нові пріоритети – наш нафтогазовий комплекс та паливна інфраструктура стали пріоритетними цілями ворога", — розповів Сергій Куюн.

