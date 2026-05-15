Россия наносит удары по АЗС: о чем это свидетельствует

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Все чаще поступают сигналы о том, что оккупанты наносят прицельные удары по АЗС в разных городах Украины. Но, в первую очередь, конечно же, страдают прифронтовые города. О чем это свидетельствует? Меняет ли враг приоритеты? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Удары по АЗС. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире общенационального телемарафона, что после серии ударов по АЗС в Днепре и Харькове российские захватчики, вероятно, решили расширить масштабы такой практики, поскольку во время последнего массированного нападения с воздуха была зафиксирована атака на АЗС в Киеве.
Он отметил, что в мае было очень много случаев, когда российские захватчики наносили удары по АЗС в Днепре и Харькове.
Он подчеркнул, что военного смысла в ударах по АЗС нет.
При этом Денис Попович опасается, что, поскольку удары по АЗС начались во время атак на Киев (и неизвестно, куда были направлены те дроны, которые удалось сбить), то можно предположить, что Россия решила масштабировать такие удары на другие города.
Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн отметил, что российские оккупанты начали массово наносить удары по заправкам Харькова. Есть информация, что под атаками противника находятся не только АЗС в Харькове, но и, к сожалению, других прифронтовых городов.
О противодействии безопасности, по его словам, пока ничего не известно, кроме того, что во время воздушной тревоги люди должны идти в укрытие.
Читайте также на портале "Комментарии" - Россия погрязла: какой город оккупанты штурмуют без прорыва.