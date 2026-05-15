Россия наносит удары по АЗС: о чем это свидетельствует

Все чаще поступают сигналы о том, что оккупанты наносят прицельные удары по АЗС в разных городах Украины. Но, в первую очередь, конечно же, страдают прифронтовые города. О чем это свидетельствует? Меняет ли враг приоритеты? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российская Федерация пытается уничтожать гражданскую инфраструктуру

Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире общенационального телемарафона, что после серии ударов по АЗС в Днепре и Харькове российские захватчики, вероятно, решили расширить масштабы такой практики, поскольку во время последнего массированного нападения с воздуха была зафиксирована атака на АЗС в Киеве.

"Помимо того, что они продолжают наносить удары по жилой застройке, я бы еще обратил внимание на попадания по АЗС, автозаправочным станциям", — сказал Попович.

Он отметил, что в мае было очень много случаев, когда российские захватчики наносили удары по АЗС в Днепре и Харькове.

"И это, на мой взгляд, еще один пример того, как Российская Федерация пытается уничтожать гражданскую инфраструктуру, ведь что такое АЗС? Там заправляются машины. Гражданский транспорт. Что такое гражданский транспорт? Скорая помощь, полиция, пожарные машины тоже там должны заправляться, машины, которые занимаются доставкой продуктов, лекарств и т.д.", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что военного смысла в ударах по АЗС нет.

При этом Денис Попович опасается, что, поскольку удары по АЗС начались во время атак на Киев (и неизвестно, куда были направлены те дроны, которые удалось сбить), то можно предположить, что Россия решила масштабировать такие удары на другие города.

"Сегодня они это попытались сделать в Киеве", — акцентировал эксперт.

Воздушные удары по АЗС наблюдаются не только в Харькове, но и в Сумах, Днепре

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн отметил, что российские оккупанты начали массово наносить удары по заправкам Харькова. Есть информация, что под атаками противника находятся не только АЗС в Харькове, но и, к сожалению, других прифронтовых городов.

О противодействии безопасности, по его словам, пока ничего не известно, кроме того, что во время воздушной тревоги люди должны идти в укрытие.

"Воздушные удары по АЗС наблюдаются не только в Харькове, но и в Сумах, Днепре. Заметно, что враг усилил интенсивность ударов именно по АЗС, а параллельно наносятся удары и по нефтебазам. Например, их было много на прошлой неделе. Все это указывает на то, что у россиян появились новые приоритеты – наш нефтегазовый комплекс и топливная инфраструктура стали приоритетными целями противника", — рассказал Сергей Куюн.

