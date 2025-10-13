Росія запустила новий етап підготовки до війни з НАТО: у США розкрили подробиці

Поява "зелених чоловічків" на кордоні РФ та Естонії є підготовкою Кремля інформаційно-психологічного плацдарму для можливої майбутньої війни з НАТО. Як передає портал "Коментарі", такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Поява "зелених чоловічків" на кордоні РФ та Естонії. Фото: із відкритих джерел

Американські експерти нагадують, що 10 жовтня уряд Естонії тимчасово перекрив ділянку дороги поблизу державного кордону між Росією та Естонією після того, як естонські прикордонники помітили у цьому районі невелику групу військовослужбовців РФ без розпізнавальних знаків.

Глава Південної префектури Естонської поліції та прикордонної служби Мееліс Саарепуу 11 жовтня повідомив, що уряд із міркувань безпеки закрив ділянку дороги між селищами Варска та Саатсе завдовжки майже кілометр, частина якої проходить через територію Росії.

Саарепуу заявив, що за характером форми військовослужбовців виявлені особи не були російськими прикордонниками. У Федеральній прикордонній службі РФ інцидент назвали "штатними заходами".

12 жовтня міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що російські війська діють "дещо рішучіше і помітніше, ніж раніше". У той же час він назвав перебільшенням повідомлення про те, що ситуація на кордоні стає все більш напруженою.

В Інституті вивчення війни нагадали, що повідомлення про групу російських військовослужбовців поблизу території Естонії з'явилися на тлі порушення військовими літаками РФ повітряного простору Естонії 7 та 19 вересня. Крім того, Росія нещодавно посилила свої приховані та відкриті атаки проти Європи.

На думку аналітиків, РФ вступила до т.зв. "Фазу нуль" — етап формування інформаційно-психологічних умов як підготовчої стадії перед початком можливої відкритої війни з країнами НАТО в майбутньому.

"Ця подія є першим випадком, коли ISW спостерігає "маленьких зелених чоловічків" (евфемізм, який Кремль використовує для позначення військових РФ у формі без розпізнавальних знаків), які діють поблизу держави НАТО у рамках кампанії "Фаза нуль", — йдеться у звіті ISW.

"Фазою нуль" у військовій стратегії США та НАТО описують підготовчу стадію перед початком відкритих бойових дій.

Йдеться про період, коли противник ще не воює фізично, але вже створює необхідні умови для майбутньої операції – насамперед через інформаційний, політичний, економічний та психологічний вплив.

На цьому етапі "підготовки середовища" держава чи коаліція: поширює наративи у ЗМІ для виправдання майбутніх дій; впливає на громадську думку у цільових країнах; проводить кібератаки, дезінформаційні кампанії та економічний тиск; дестабілізує політичні системи чи послаблює довіру до влади; створює умови, за яких відкриті військові дії будуть виглядати "неминучими" або "виправданими".

Росія активно використовувала Phase Zero перед вторгненням в Україну у 2014 та 2022 роках: через пропаганду, фейки про "пригноблення російськомовних", кібератаки та політичну дестабілізацію.

