На Западе признали, что Европа проигрывает в противостоянии с РФ: что об этом говорит

Российский диктатор Владимир Путин даже не пытается скрыть, что он пытается дестабилизировать и запугать Европу. В ответ на это Европейский Союз замалчивает проблему, разводит руками и делает лишь озабоченные заявления. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал главный редактор Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Главред считает, что "стена дронов", которой так хвастается ЕС, не позволит защитить Европу от возможных атак со стороны России. Также Гуйер подчеркнул, что страны на юге Европы не желают в этом участвовать, в то время как в Северной Европе военная бюрократия и запутанные правила тормозят оборонные закупки.

Журналист отметил, что пока так называемое "доминирование в эскалации" находится в руках Путина. Он предупредил, что это может привести к еще более изощренным провокациям россиян против Европы.

Гуйер считает, что если Путин будет полностью уверен в том, что ему под силу уничтожить НАТО и вытеснить США из Европы, то он не ограничится провокациями. Он добавил, что даже Германия, которая является одной из самых влиятельных стран в Европе, сейчас крайне уязвима — ее противовоздушная оборона находится в ужасном состоянии, а отсутствие ракет средней дальности и ядерного оружия еще сильнее усугубляет ситуацию.

"В случае ракетного удара по Гамбургу Германии нечего было бы противопоставить ядерной мощи России", — резюмировал автор публикации.

