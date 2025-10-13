logo_ukra

На Заході визнали, що Європа програє у протистоянні з РФ: що про це говорить
На Заході визнали, що Європа програє у протистоянні з РФ: що про це говорить

Путін хоче знищити НАТО, але Європа абсолютно не готова до загрози

13 жовтня 2025, 06:38
Автор:
Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін навіть не намагається приховати, що він намагається дестабілізувати та залякати Європу. У відповідь на це Європейський Союз замовчує проблему, розводить руками та робить лише стурбовані заяви. Як повідомляє портал "Коментарі", таку думку висловив головний редактор Neue Zürcher Zeitung Ерік Гуйєр.

На Заході визнали, що Європа програє у протистоянні з РФ: що про це говорить

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Главред вважає, що "стіна дронів", якою так хвалиться ЄС, не дозволить захистити Європу від можливих атак з боку Росії. Також Гуйєр підкреслив, що країни на півдні Європи не бажають у цьому брати участь, тоді як у Північній Європі військова бюрократія та заплутані правила гальмують оборонні закупівлі.

Журналіст зазначив, що поки що так зване "домінування в ескалації" знаходиться в руках Путіна. Він попередив, що це може призвести до ще більш витончених провокацій росіян проти Європи.

Гуєр вважає, що якщо Путін буде повністю впевнений у тому, що йому під силу знищити НАТО і витіснити США з Європи, то він не обмежиться провокаціями. Він додав, що навіть Німеччина, яка є однією з найвпливовіших країн у Європі, зараз вкрай вразлива — її протиповітряна оборона перебуває у жахливому стані, а відсутність ракет середньої дальності та ядерної зброї ще більше посилює ситуацію.

"У разі ракетного удару по Гамбурзі Німеччини нічого було б протиставити ядерній могутності Росії", — резюмував автор публікації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ще до того, як Путін наказав розпочати анексію Криму, німецькі військові інструктори навчали росіян сучасним методам ведення бою, а компанія Rheinmetall могла розраховувати на багатомільйонну угоду з Москвою. Про це пише Spiegel.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Орбан попередив угорців про наближення до війни: терміново розпочинає збір підписів у країні.




Джерело: https://www.nzz.ch/meinung/putin-provoziert-die-nato-ist-ein-atomkrieg-moeglich-ld.1906199
