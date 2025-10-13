Россия запустила новый этап подготовки к войне с НАТО: в США раскрыли подробности

Появление "зеленых человечков" на границе РФ и Эстонии является подготовкой Кремля информационно-психологического плацдарма для вероятной будущей войны с НАТО. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Появление "зеленых человечков" на границе РФ и Эстонии. Фото: из открытых источников

Американский эксперты напоминают, что 10 октября правительство Эстонии временно перекрыло участок дороги вблизи государственной границы между Россией и Эстонией после того, как эстонские пограничники заметили в этом районе небольшую группу военнослужащих РФ без опознавательных знаков.

Глава Южной префектуры Эстонской полиции и пограничной службы Меэлис Саарепуу 11 октября сообщил, что правительство из соображений безопасности закрыло участок дороги между поселками Варска и Саатсе длиной почти в километр, часть которой проходит через территорию России.

Саарепуу заявил, что по характеру формы военнослужащих, обнаруженные лица не были российскими пограничниками. В Федеральной пограничной службе РФ инцидент назвали "штатными мероприятиями".

12 октября министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что российские войска действуют "несколько более решительно и заметно, чем ранее". В то же время, он назвал преувеличением сообщения о том, что ситуация на границе становится все более напряженной.

В Институте изучения войны напомнили, что сообщения о группе российских военнослужащих вблизи территории Эстонии появились на фоне нарушения военными самолетами РФ воздушного пространства Эстонии 7 и 19 сентября. Кроме того, Россия недавно усилила свои скрытые и открытые атаки против Европы.

По мнению аналитиков, РФ вступила в т.н. "Фазу ноль" — этап формирования информационно-психологических условий как подготовительной стадии перед началом вероятной открытой войны со странами НАТО в будущем.

"Это событие является первым случаем, когда ISW наблюдает "маленьких зеленых человечков" (эвфемизм, который Кремль использует для обозначения военных РФ в форме без опознавательных знаков), которые действуют вблизи государства НАТО в рамках кампании "Фаза ноль", — говорится в отчете ISW.

"Фазой ноль" в военной стратегии США и НАТО описывают подготовительную стадию перед началом открытых боевых действий.

Речь идет о периоде, когда противник еще не воюет физически, но уже создает необходимые условия для будущей операции — прежде всего через информационное, политическое, экономическое и психологическое влияние.

На этом этапе "подготовки среды" государство или коалиция: распространяет нарративы в СМИ для оправдания будущих действий; влияет на общественное мнение в целевых странах; проводит кибератаки, дезинформационные кампании и экономическое давление; дестабилизирует политические системы или ослабляет доверие к власти; создает условия, при которых открытые военные действия будут выглядеть "неизбежными" или "оправданными".

Россия активно использовала Phase Zero перед вторжением в Украину в 2014 и 2022 годах: через пропаганду, фейки об "угнетении русскоязычных", кибератаки и политическую дестабилизацию.

