Росія запускатиме ще більше дронів по Україні: озвучено тривожне попередження

Найближчим часом у дронопорті “Цимбулова” в Росії буде розміщено ще десять пускових установок для БпЛА типу “Герань-5”.

Процес розширення пускового майданчика “Шахедів” в н.п.Цимбулова (Орловська область), як пишуть моніторингові канали, розпочався 22 квітня. Будівництво ще не завершене.

Зазначається, що наразі, неподалік від вже побудованих пускових установок для ударних БпЛА “Герань-5”, здійснюється будівництво ще чотирьох стоянок для ще чотирьох пускових установок.

Окрім цього, в південній частині дронопорту спостерігається активне будівництво щонайменше 8 нових бетонних споруд для зберігання БпЛА, а також стоянок для ще 6 пускових установок БпЛА “Герань-5”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що отримали доступ до низки російських документів, які свідчать про підготовку до дестабілізації ситуації в Україні та підрив її зовнішньої підтримки.

Зазначили, що у РФ визначили три головні питання:

- дискредитація мобілізації в Україні та військового керівництва, відповідального за комплектування сил оборони України. Це завдання, як пояснили в розвідці, є критичним для ворога на тлі великих втрат росіян на фронті,

- дискредитація Президента України, його команди та членів сімʼї,

- недопущення другорядності “медійного скандалу довкола А.Єрмака та інтерв’ю Ю.Мендель”. У Кремлі, за даними розвідки вважають цей кейс важливим, проте таким, що був витіснений з інформаційного простору Європи через міжнародні події, зокрема ситуацію довкола Ірану.



