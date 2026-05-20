В ближайшее время в дронопорте "Цимбулова" в России будет размещено еще десять пусковых установок для БпЛА типа "Герань-5".

Дрон. Иллюстративное фото

Процесс расширения пусковой площадки Шахедов в н.п.Цимбулова (Орловская область), как пишут мониторинговые каналы, начался 22 апреля. Строительство еще не завершено.

Указывается, что сейчас, неподалеку от уже построенных пусковых установок для ударных БпЛА "Герань-5", осуществляется строительство еще четырех стоянок еще для четырех пусковых установок.

Кроме этого, в южной части дронопорта наблюдается активное строительство не менее 8 новых бетонных сооружений для хранения БпЛА, а также стоянок для еще 6 пусковых установок БпЛА "Герань-5".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Службе внешней разведки Украины сообщили, что получили доступ к ряду российских документов, свидетельствующих о подготовке к дестабилизации ситуации в Украине и подрыве ее внешней поддержки.

Указали, что в РФ определили три главных вопроса:

- дискредитация мобилизации в Украине и военного руководства, ответственного за комплектование сил обороны Украины. Эта задача, как пояснили в разведке, является критической для врага на фоне больших потерь россиян на фронте.

- дискредитация Президента Украины, его команды и членов семьи,

- недопущение второстепенности "медийного скандала вокруг А.Ермака и интервью Ю.Мендель". В Кремле, по данным разведки, считают этот кейс важным, однако вытесненным из информационного пространства Европы из-за международных событий, в частности, ситуации вокруг Ирана.



