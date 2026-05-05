Росія запускає виснажливу війну на виснаження ППО України: у ПС пояснили тактику ворога

Росія посилює тиск на Україну, переходячи до тактики безперервних ударів – атаки йдуть без пауз, вдень та вночі. У Повітряних силах ЗСУ пояснюють: це не нова стратегія, а системне нарощування вже відпрацьованої моделі виснаження. Як заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, подібні атаки тривають не перший тиждень.

Вибухи в Україні. Фото: з відкритих джерел

Аналогічні сценарії фіксувалися і раніше – місяць тому, і останніми днями. Ключовий елемент — використання дронів-імітаторів. Ці безпілотники не завдають прямого удару, але змушують українську ППО реагувати, витрачаючи ресурси.

За словами Ігната, така тактика має одразу кілька цілей. Насамперед – виснаження систем протиповітряної оборони, включаючи як наземні комплекси, і авіацію. Другий аспект – психологічний тиск на військових, операторів та весь персонал. Третє завдання – вибивання запасів техніки та боєприпасів.

Фактично йдеться про війну на зношування. Постійні тривоги та необхідність реагувати на загрози без перепочинку збільшують навантаження відразу за декількома напрямками – від бойових можливостей армії до економічних ресурсів країни.

Юрій Ігнат підкреслив: ворог свідомо планує хвильові атаки, які можуть тривати цілодобово, комбінуючи реальні удари з відволікаючими. Це дозволяє створювати ілюзію безперервної загрози та тримати оборону у напрузі.

Вночі 5 травня Росія знову завдала масованого удару по Україні. Під вогнем опинилися Київська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області. Пошкоджено житлові будинки, промислову та цивільну інфраструктуру, є постраждалі.

