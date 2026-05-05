Россия запускает изматывающую войну на истощение ПВО Украины: в ПС объяснили тактику врага

Россия усиливает давление на Украину, переходя к тактике непрерывных ударов – атаки идут без пауз, днем и ночью. В Воздушных силах ВСУ объясняют: это не новая стратегия, а системное наращивание уже отработанной модели истощения. Как заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, подобные атаки продолжаются не первую неделю.

Взрывы в Украине. Фото: из открытых источников

Аналогичные сценарии фиксировались и ранее – месяц назад, и в последние дни. Ключевой элемент – использование дронов-имитаторов. Эти беспилотники не наносят прямого удара, но вынуждают украинскую ПВО реагировать, расходуя ресурсы.

По словам Игната, у такой тактики сразу несколько целей. Прежде всего – истощение систем противовоздушной обороны, включая как наземные комплексы, так и авиацию. Второй аспект – психологическое давление на военных, операторов и весь персонал. Третья задача – выбивание запасов техники и боеприпасов.

Фактически речь идет о войне на износ. Постоянные тревоги и необходимость реагировать на угрозы без передышки увеличивают нагрузку сразу по нескольким направлениям – от боевых возможностей армии до экономических ресурсов страны.

Юрий Игнат подчеркнул: враг сознательно планирует волновые атаки, которые могут длиться сутками, комбинируя реальные удары с отвлекающими. Это позволяет создавать иллюзию непрерывной угрозы и держать оборону в напряжении.

Ночью 5 мая Россия вновь нанесла массированный удар по Украине. Под огнем оказались Киевская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области. Повреждены жилые дома, промышленная и гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская армия начала менять подход к обстрелам украинских городов и сосредоточила удары на новых типах целей, которыми стали автозаправочные станции. Через несколько дней в период 1-2 мая в Харькове и области было уничтожено девять АЗС, а во время атаки на Днепр еще одна заправка выгорела после прямого попадания.



