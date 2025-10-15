Росія запропонувала оголосити локальне припинення вогню: на якій території

Росія заявила про готовність до локального припинення вогню в районі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), щоб провести ремонтні роботи та відновити електропостачання. Йдеться про дві лінії електропередач "Дніпровська" та "Феросплавна-1", які були пошкоджені ще у вересні.

Росія запропонувала оголосити локальне припинення вогню поблизу ЗАЕС

Постпред Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив, що домовленість про тимчасове перемир’я необхідна для гарантування безпеки ремонтників. За його словами, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) виступить посередником у переговорах між сторонами.

"Для того, щоб це стало реальністю, необхідно домовитися про локальне припинення вогню в місцях, де проводитимуться ремонтні роботи", — заявив Ульянов.

За словами російського дипломата, до кінця поточного тижня можуть розпочатися відновлювальні роботи. Запорізька АЕС уже три тижні працює на аварійних дизель-генераторах, що є вкрай небезпечним з точки зору ядерної безпеки.

Станція, яка була захоплена російськими військами ще у 2022 році, з вересня того року припинила генерацію на блоках, а з квітня 2024-го вони перебувають у режимі холодної зупинки. Проте для охолодження палива все одно потрібна електроенергія. Після відключення високовольтної лінії "Дніпровська" 23 вересня станція втратила зовнішнє живлення.

Російська сторона заявляє, що пошкодження лінії сталося нібито через українські обстріли, тоді як українська влада покладає відповідальність на Росію. Президент Володимир Зеленський заявив, що саме російські атаки перешкоджають відновленню енергопостачання, створюючи небезпеку для всієї Європи.

У МАГАТЕ підтвердили, що генеральний директор агентства Рафаель Гроссі продовжує переговори як з Росією, так і з Україною, щоб якнайшвидше підключити станцію до електромережі. В організації підкреслюють, що головна мета полягає у запобіганні ядерній аварії.

