Россия предложила объявить локальное прекращение огня: на какой территории

Россия заявила о готовности к локальному прекращению огня в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для проведения ремонтных работ и возобновления электроснабжения. Речь идет о двух линиях электропередач "Днепровская" и "Ферросплавная-1", которые были повреждены еще в сентябре.

Россия предложила объявить локальное прекращение огня вблизи ЗАЭС

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что договоренность о временном перемирии необходима для обеспечения безопасности ремонтников. По его словам, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выступит посредником в переговорах между сторонами.

"Для того чтобы это стало реальностью, необходимо договориться о локальном прекращении огня в местах, где будут проводиться ремонтные работы", — заявил Ульянов.

По словам российского дипломата, до конца этой недели могут начаться восстановительные работы. Запорожская АЭС уже три недели работает на аварийных дизель-генераторах, что крайне опасно с точки зрения ядерной безопасности.

Станция, захваченная российскими войсками еще в 2022 году, с сентября того года прекратила генерацию на блоках, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодной остановки. Однако для охлаждения топлива все равно требуется электроэнергия. После отключения высоковольтной линии "Днепровская" 23 сентября станция потеряла внешнее питание.

Российская сторона заявляет, что повреждение линии произошло якобы из-за украинских обстрелов, тогда как украинские власти возлагают ответственность на Россию. Президент Владимир Зеленский заявил, что именно российские атаки препятствуют возобновлению энергоснабжения, создавая опасность для всей Европы.

В МАГАТЭ подтвердили, что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси продолжает переговоры как с Россией, так и с Украиной, чтобы как можно быстрее подключить станцию к электросети. В организации подчеркивают, что главная цель состоит в предотвращении ядерной аварии.

