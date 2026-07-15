Росія задіяла 4 бомбардувальники: ці регіони України під ризиком страшного удару

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про активність російської стратегічної авіації та закликали громадян бути готовими до можливої ракетної атаки. За даними військових, Росія підняла у повітря чотири дальні бомбардувальники Ту-22М3, які є носіями крилатих ракет Х-22.

Фото: з відкритих джерел

Як зазначили у Повітряних силах, літаки вилетіли з аеродрому "Енгельс-2", що традиційно використовується Росією для бойових вильотів стратегічної авіації.

"Зліт групи із 4 бортів Ту-22М3 з аеродрому "Енгельс-2". Існує загроза пусків ракет Х-22 із південного напрямку", – повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У зв'язку з потенційною небезпекою українців закликали уважно стежити за офіційними повідомленнями та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" – наголосили військові.

Ту-22М3 належать до класу дальніх надзвукових бомбардувальників, які Росія регулярно використовує для завдання ракетних ударів по території України. Одним із основних видів озброєння цих літаків є крилаті ракети Х-22, здатні уражати цілі на великій відстані.

Через високу швидкість польоту та значну бойову частину такі ракети становлять серйозну загрозу як для об'єктів критичної інфраструктури, так і для цивільних населених пунктів. Саме тому під час повідомлень про виліт стратегічної авіації українські військові традиційно закликають населення негайно переходити до укриттів у разі оголошення повітряної тривоги.

Як вже писали "Коментарі", можливе звільнення міністра оборони Михайла Федорова стало однією з найбільш обговорюваних тем як в Україні, так і серед західних партнерів. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що союзники уважно стежать за кадровими рішеннями Києва, адже вони можуть безпосередньо вплинути на темпи реформування української армії та розвиток сучасних військових технологій.