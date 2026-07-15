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Росія задіяла 4 бомбардувальники: ці регіони України під ризиком страшного удару

Повітряні сили ЗСУ попередили про виліт чотирьох російських Ту-22М3 з аеродрому «Енгельс-2» і можливу загрозу запуску крилатих ракет Х-22 з південного напрямку

15 липня 2026, 19:40
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Клименко Елена

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про активність російської стратегічної авіації та закликали громадян бути готовими до можливої ракетної атаки. За даними військових, Росія підняла у повітря чотири дальні бомбардувальники Ту-22М3, які є носіями крилатих ракет Х-22.

Росія задіяла 4 бомбардувальники: ці регіони України під ризиком страшного удару

Фото: з відкритих джерел

Як зазначили у Повітряних силах, літаки вилетіли з аеродрому "Енгельс-2", що традиційно використовується Росією для бойових вильотів стратегічної авіації.

"Зліт групи із 4 бортів Ту-22М3 з аеродрому "Енгельс-2". Існує загроза пусків ракет Х-22 із південного напрямку", – повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

У зв'язку з потенційною небезпекою українців закликали уважно стежити за офіційними повідомленнями та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. 

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" – наголосили військові. 

Ту-22М3 належать до класу дальніх надзвукових бомбардувальників, які Росія регулярно використовує для завдання ракетних ударів по території України. Одним із основних видів озброєння цих літаків є крилаті ракети Х-22, здатні уражати цілі на великій відстані. 

Через високу швидкість польоту та значну бойову частину такі ракети становлять серйозну загрозу як для об'єктів критичної інфраструктури, так і для цивільних населених пунктів. Саме тому під час повідомлень про виліт стратегічної авіації українські військові традиційно закликають населення негайно переходити до укриттів у разі оголошення повітряної тривоги.

Як вже писали "Коментарі", можливе звільнення міністра оборони Михайла Федорова стало однією з найбільш обговорюваних тем як в Україні, так і серед західних партнерів. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що союзники уважно стежать за кадровими рішеннями Києва, адже вони можуть безпосередньо вплинути на темпи реформування української армії та розвиток сучасних військових технологій.



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