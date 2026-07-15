Россия задействовала 4 бомбардировщика: эти регионы Украины под риском страшного удара

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об активности российской стратегической авиации и призвали граждан готовиться к возможной ракетной атаке. По данным военных, Россия подняла в воздух четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3, являющихся носителями крылатых ракет Х-22.

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Как отметили в Воздушных силах, самолеты вылетели из традиционно используемого Россией аэродрома "Энгельс-2" для боевых вылетов стратегической авиации.

"Взлет группы из 4 бортов Ту-22М3 с аэродрома "Энгельс-2". Существует угроза пусков ракет Х-22 с южного направления", – сообщили в воздушных силах ВСУ.

В связи с потенциальной опасностью украинцев призывали внимательно следить за официальными сообщениями и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – подчеркнули военные.

Ту-22М3 принадлежат к классу дальних сверхзвуковых бомбардировщиков, которые Россия регулярно использует для нанесения ракетных ударов по территории Украины. Одним из основных видов вооружения этих самолетов есть крылатые ракеты Х-22, способные поражать цели на большом расстоянии.

Из-за высокой скорости полета и значительной боевой части такие ракеты представляют серьезную угрозу как для объектов критической инфраструктуры, так и для гражданских населенных пунктов. Именно поэтому во время сообщений о вылете стратегической авиации украинские военные традиционно призывают население немедленно переходить к укрытиям в случае объявления воздушной тревоги.

Как уже писали "Комментарии", возможное увольнение министра обороны Михаила Федорова стало одной из самых обсуждаемых тем как в Украине, так и среди западных партнеров. Политолог Игорь Рейтерович считает, что союзники внимательно следят за кадровыми решениями Киева, ведь они могут повлиять на темпы реформирования украинской армии и развитие современных военных технологий.