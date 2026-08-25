Росія взялася за ізоляцію Одещини: експерт попередив про небезпечний сценарій

Росія може намагатися поступово створити логістичну ізоляцію Одеської області, завдаючи ударів не лише по морській інфраструктурі, а й по сухопутних маршрутах між Україною та Молдовою. На небезпечну тенденцію звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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За його словами, особливо помітною нова тактика РФ стала у другій половині серпня. У ніч проти 20 серпня росіяни атакували пункт пропуску "Рені", де постраждала стоянка вантажівок із продуктами. Наступного дня під ударом опинився міжнародний пункт пропуску "Табаки", а в ніч проти 25 серпня безпілотник атакував "Виноградівку – Вулканешти".

Коваленко наголошує, що ці удари варто розглядати разом із попередніми спробами Росії порушити транспортні маршрути регіону. Раніше окупанти систематично атакували Маякський міст, намагаючись ускладнити сполучення частини Одещини з пунктом пропуску "Паланка". Паралельно Москва створювала загрози для судноплавства у Чорному морі.

"Спочатку заблокували море, тепер роблять неможливим і небезпечним транспортне сполучення", — пояснив Коваленко.

На думку оглядача, сукупність цих дій може свідчити про бажання Кремля максимально ускладнити зовнішню логістику Одеської області. Водночас він не бачить у цьому ознак підготовки наземного наступу на регіон.

Коваленко зазначив, що російські війська наразі не мають необхідних сил і можливостей для проведення масштабної операції із захоплення Одещини. Тому головною метою ударів може бути саме економічний та логістичний тиск.

Якщо ця оцінка правильна, атаки на прикордонну й транспортну інфраструктуру можуть продовжитися. Експерт водночас попереджає, що потенційними цілями РФ можуть стати не лише пункти пропуску.

"Перспектива розвитку подій за подібним сценарієм вимальовується не райдужна", — резюмував Коваленко.

Портал "Коментарі" вже писав, що Китай залишається єдиною державою, яка має достатній вплив на Кремль, щоб змусити Володимира Путіна припинити війну проти України. Вашингтон натомість продемонстрував обмежені можливості тиску на Москву, а тому без залучення Пекіна до переговорного процесу досягти реального прориву буде надзвичайно складно. Таку думку висловив польський політик та експерт Пьотр Кульпа.