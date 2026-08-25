Россия взялась за изоляцию Одесщины: эксперт предупредил об опасном сценарии

Россия может пытаться постепенно создать логистическую изоляцию Одесской области, нанося удары не только по морской инфраструктуре, но и по сухопутным маршрутам между Украиной и Молдовой. На опасную тенденцию обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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По его словам, особенно заметна новая тактика РФ стала во второй половине августа. В ночь на 20 августа россияне атаковали пункт пропуска "Рени", где пострадала стоянка грузовиков с продуктами. На следующий день под ударом оказался международный пункт пропуска "Табаки", а в ночь на 25 августа беспилотник атаковал "Виноградовку — Вулканешты".

Коваленко отмечает, что эти удары следует рассматривать вместе с предыдущими попытками России нарушить транспортные маршруты региона. Ранее оккупанты систематически атаковали Маякский мост, пытаясь усложнить сообщение части Одесщины с пунктом пропуска "Паланка". Параллельно Москва создавала угрозы для судоходства в Черном море.

"Сначала заблокировали море, теперь делают невозможным и опасным транспортное сообщение", — пояснил Коваленко.

По мнению обозревателя, совокупность этих действий может свидетельствовать о желании Кремля максимально усложнить внешнюю логистику Одесской области. В то же время, он не видит в этом признаков подготовки наземного наступления на регион.

Коваленко отметил, что у российских войск сейчас нет необходимых сил и возможностей для проведения масштабной операции по захвату Одесщины. Поэтому главной целью ударов может быть экономическое и логистическое давление.

Если эта оценка верна, атаки на пограничную и транспортную инфраструктуру могут продолжиться. Эксперт в то же время предупреждает, что потенциальными целями РФ могут стать не только пункты пропуска.

"Перспектива развития событий по схожему сценарию вырисовывается не радужная", — резюмировал Коваленко.

Портал "Комментарии" уже писал, что Китай остается единственным государством, имеющим достаточное влияние на Кремль, чтобы заставить Владимира Путина прекратить войну против Украины. Вашингтон продемонстрировал ограниченные возможности давления на Москву, а потому без привлечения Пекина к переговорному процессу достичь реального прорыва будет чрезвычайно сложно. Такое мнение высказал польский политик и эксперт Петр Кульпа.