Лише це змусить Путіна закінчити війну за 24 години: експерт поставив Україні різкий ультиматум

Китай залишається єдиною державою, яка має достатній вплив на Кремль, щоб змусити Володимира Путіна припинити війну проти України. Вашингтон натомість продемонстрував обмежені можливості тиску на Москву, а тому без залучення Пекіна до переговорного процесу досягти реального прориву буде надзвичайно складно. Таку думку висловив польський політик та експерт Пьотр Кульпа.

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За його словами, економічна та політична залежність Росії від Китаю стала настільки значною, що рішення Сі Цзіньпіна здатне безпосередньо впливати на поведінку Кремля.

"Китай — це єдина країна, яка може зупинити цю війну за 24 години. Один дзвінок Сі Цзіньпіна до Москви — і хоче Путін чи не хоче, він буде змушений зупинити війну", — заявив Кульпа.

Експерт вважає, що Київ приділяє відносинам із Пекіном недостатньо уваги. На його переконання, реальний вплив Китаю на Росію сьогодні важко переоцінити, а тому саме китайський фактор може стати ключовим у пошуку механізму припинення війни.

"Реальна сила Китаю сьогодні не оспорюється. Це спонсор цієї війни. І тільки через залучення Китаю до вирішення цієї проблеми, я думаю, можна чогось досягти", — зазначив він.

Водночас Кульпа скептично оцінив ідею створення буферної зони після взаємного відведення українських і російських військ. За його словами, такий сценарій сам собою не забезпечить довгострокового миру.

"Буферна зона, якісь невизначені території — це просто призупинення війни. Ніхто не вірить у мир, який буде побудований таким чином", — наголосив експерт.

На думку Кульпи, Путін не зацікавлений навіть у тривалій паузі, оскільки зупинка бойових дій неминуче поставить перед російським суспільством питання про ціну війни, величезні втрати та її кінцеві результати.

Саме тому, вважає експерт, Кремль може продовжувати війну, доки не зіткнеться із зовнішнім тиском, який не зможе проігнорувати. І найбільший потенціал для такого впливу Кульпа бачить саме у Пекіна.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія намагається використати можливе перемир'я в Чорному морі, щоб домогтися припинення українських ударів по своїй нафтовій та портовій інфраструктурі. Однак запропоновані Москвою умови є нерівнозначними, тому погоджуватися на них Україні не варто. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко, коментуючи можливі сценарії припинення вогню та переговорні ініціативи.