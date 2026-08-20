Росія взимку паралізуватиме цілі міста: які плани має ворог

Російські загарбники планують змінити тактику повітряного терору та зробити своїми новими мішенями критичну інфраструктуру життєзабезпечення міст, зокрема великі теплові об'єкти та ключові насосні станції водоканалів.

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Агресор не полишає спроб загнати українські міста в суцільний блекаут і наразі готує чергову хвилю ударів за новими пріоритетними цілями. Російські військові аналізують вразливі місця тилової інфраструктури, зміщуючи фокус на теплову генерацію та системи водопостачання і водовідведення. На цьому під час свого виступу акцентував очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.

"Наступним кроком в них будуть знищувати і теплову генерацію, це великі котельні, — попередив посадовець, деталізуючи перелік об'єктів, які перебувають під прицілом ворога, — теплові електростанції, когенерацію вони вже намагаються знищити, і, саме головне, об'єкти водоканалів".

Керівник відомства підкреслив, що ігнорування цих планів загарбників може призвести до масштабної гуманітарної кризи. Як приклад він навів середні за розміром українські обласні центри, такі як Полтава чи Чернівці. У подібних населених пунктах уся міська система каналізації тримається лише на одній або двох головних насосних станціях.

"От, вроді, що таке каналізаційна станція для багатьох людей, це щось те, що перекачує каналізацію, — пояснив очільник Держвідновлення критичне значення цих вузлів для функціонування міст, — Але руйнування ось такої станції, якщо вона одна, це автоматична зупинка постачання води, зразу на місто".

За словами Сухомлина, зупинка водовідведення за ланцюговою реакцією миттєво заморозить усю міську життєдіяльність. Це призведе до припинення роботи медичних установ, закриття шкіл та дошкільних закладів, а головне — унеможливить функціонування централізованих систем опалення в зимовий період. Наразі держава разом із місцевою владою шукає шляхи захисту та дублювання таких стратегічних інженерних об'єктів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що кожен ворожий обстріл столиці завдає колосальних фінансових збитків міській громаді, змушуючи владу оперативно перерозподіляти сотні мільйонів гривень на ліквідацію наслідків руйнувань.