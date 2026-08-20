Россия зимой будет парализовать целые города: какие планы имеет враг

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Недилько Ксения
Российские захватчики планируют изменить тактику воздушного террора и сделать своими новыми мишенями критическую инфраструктуру жизнеобеспечения городов , в том числе большие тепловые объекты и ключевые насосные станции водоканалов.
Иллюстративное фото
Агрессор не оставляет попыток загнать украинские города в сплошной блекаут и готовит очередную волну ударов по новым приоритетным целям. Российские военные анализируют уязвимые места тыловой инфраструктуры, смещая фокус на тепловую генерацию и системы водоснабжения и водоотведения. На этом во время выступления акцентировал глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.
Руководитель ведомства подчеркнул, что игнорирование этих планов захватчиков может привести к масштабному гуманитарному кризису. В качестве примера он привел средние по размеру украинские областные центры, такие как Полтава или Черновцы. В подобных населённых пунктах вся городская система канализации держится только на одной или двух главных насосных станциях.
По словам Сухомлина, остановка водоотвода по цепной реакции мгновенно заморозит всю городскую жизнедеятельность. Это приведет к прекращению работы медицинских учреждений, закрытию школ и дошкольных учреждений, а главное — сделает невозможным функционирование централизованных систем отопления в зимний период. В настоящее время государство вместе с местными властями ищет пути защиты и дублирования таких стратегических инженерных объектов.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что каждый вражеский обстрел столицы наносит колоссальный финансовый ущерб городской громаде, заставляя власти оперативно перераспределять сотни миллионов гривен на ликвидацию последствий разрушений.