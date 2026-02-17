Росія вже вдається до ницих методів: що замислили проти України

Ворожа пропаганда намагається скористатися світовим визнанням України та поширює інформацію про нібито проведення в українській гімназії акції “Шолом памʼяті”.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Як повідомили в Центрі протидії дезінформації, школярів буцімто змушують сидіти на уроках у мотоциклетних шоломах і будівельних касках задля підтримки українського спортсмена Владислава Гераскевича, якого відсторонили від Олімпіади-2026. Як “доказ” пропагандисти публікують відповідні фото.

“Насправді це — фотомонтаж. Зображення взято з сайту Глушицької гімназії, де учні відзначали День вишиванки у 2019 році. На оригінальних світлинах жодних шоломів чи касок немає — їх додали за допомогою графічного редактора для створення штучного “інфоприводу”, — зазначили аналітики Центру.

У ЦПД зауважили, що підміна контексту є типовим прийомом російської пропаганди для дискредитації української системи освіти та формування викривленого уявлення про ситуацію в Україні.

“Росія навмисно маніпулює темою відсторонення спортсмена від участі в Олімпіаді-2026, використовуючи дітей як інструмент інформаційного впливу з метою посилення емоційної реакції”, — підсумували в Центрі.

