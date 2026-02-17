Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ворожа пропаганда намагається скористатися світовим визнанням України та поширює інформацію про нібито проведення в українській гімназії акції “Шолом памʼяті”.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Як повідомили в Центрі протидії дезінформації, школярів буцімто змушують сидіти на уроках у мотоциклетних шоломах і будівельних касках задля підтримки українського спортсмена Владислава Гераскевича, якого відсторонили від Олімпіади-2026. Як “доказ” пропагандисти публікують відповідні фото.
У ЦПД зауважили, що підміна контексту є типовим прийомом російської пропаганди для дискредитації української системи освіти та формування викривленого уявлення про ситуацію в Україні.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська влада не втримує ситуацію — у тимчасово окупованому Криму виникли проблеми із заплатами вчителів. Однак Росію, ймовірно, мало хвилює життя цивільних.
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російська адміністрація в Криму фактично залишила цивільну медицину без повноцінного фінансування, перенаправивши бюджетні ресурси на війну проти України.