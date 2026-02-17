Рубрики
Кречмаровская Наталия
Вражеская пропаганда пытается воспользоваться мировым признанием Украины и распространяет информацию о якобы проведении в украинской гимназии акции "Шлем памяти".
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, школьников якобы заставляют сидеть на уроках в мотоциклетных шлемах и строительных касках для поддержки украинского спортсмена Владислава Гераскевича, отстраненного от Олимпиады-2026. Как доказательство пропагандисты публикуют соответствующие фото.
В ЦПД отметили, что подмена контекста является типичным приемом российской пропаганды для дискредитации украинской системы образования и формирования искаженного представления о ситуации в Украине.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти не удерживают ситуацию — во временно оккупированном Крыму возникли проблемы с заплатами учителей. Однако Россию, вероятно, мало волнует жизнь гражданских.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российская администрация в Крыму фактически оставила гражданскую медицину без полноценного финансирования, перенаправив бюджетные ресурсы на войну против Украины.