Вражеская пропаганда пытается воспользоваться мировым признанием Украины и распространяет информацию о якобы проведении в украинской гимназии акции "Шлем памяти".

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, школьников якобы заставляют сидеть на уроках в мотоциклетных шлемах и строительных касках для поддержки украинского спортсмена Владислава Гераскевича, отстраненного от Олимпиады-2026. Как доказательство пропагандисты публикуют соответствующие фото.

"На самом деле это фотомонтаж. Изображение взято с сайта Глушицкой гимназии, где ученики отмечали День вышиванки в 2019 году. На оригинальных фотографиях никаких шлемов или касок нет — их добавили с помощью графического редактора для создания искусственного "инфопривода", — отметили аналитики Центра.

В ЦПД отметили, что подмена контекста является типичным приемом российской пропаганды для дискредитации украинской системы образования и формирования искаженного представления о ситуации в Украине.

"Россия намеренно манипулирует темой отстранения спортсмена от участия в Олимпиаде-2026, используя детей как инструмент информационного воздействия с целью усиления эмоциональной реакции", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти не удерживают ситуацию — во временно оккупированном Крыму возникли проблемы с заплатами учителей. Однако Россию, вероятно, мало волнует жизнь гражданских.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российская администрация в Крыму фактически оставила гражданскую медицину без полноценного финансирования, перенаправив бюджетные ресурсы на войну против Украины.



