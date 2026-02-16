Росія не втримала ситуацію: що пішло не за планом Кремля

Російська влада не втримує ситуацію — у тимчасово окупованому Криму виникли проблеми із заплатами вчителів. Однак Росію, ймовірно, мало хвилює життя цивільних.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російська адміністрація в Криму фактично залишила цивільну медицину без повноцінного фінансування, перенаправивши бюджетні ресурси на війну проти України.

“Зʼявилася інформація, що у лікарнях півострова почали працювати так звані “комісії з обґрунтованості доплат” для перевірки нарахувань медперсоналу. На практиці ж ці комісії масово урізають зарплати медикам до рівня базового окладу”, — повідомили в ЦПД.

Аналітики зауважили, що окремо російські чиновники заборонили практику суміщення ставок у медзакладах. У результаті всю роботу змушена виконувати обмежена кількість лікарів і медсестер. Через це навантаження на них стало критичним. І тут йдеться не лише про погані умови праці, це погіршує якість медичної допомоги для населення.

Також аналітики Центру повідомляють, що через дефіцит пального скорочуються виїзди “швидкої допомоги”. Бригади їдуть лише на ті виклики, які вважають критичними. Іншим пацієнтам радять самостійно добиратися до лікарень, навіть якщо вони потребують термінового втручання.

“Окупаційна влада вчергове демонструє свої пріоритети: війна для росіян важливіша за базові соціальні потреби населення ТОТ, а Крим розглядається виключно як ресурсна база для продовження війни”, — підсумували в ЦПД.

