Российские власти не удерживают ситуацию — во временно оккупированном Крыму возникли проблемы с заплатами учителей. Однако Россию, вероятно, мало волнует жизнь гражданских.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российская администрация в Крыму фактически оставила гражданскую медицину без полноценного финансирования, перенаправив бюджетные ресурсы на войну против Украины.

"Появилась информация, что в больницах полуострова начали работать так называемые "комиссии по обоснованности доплат" для проверки начислений медперсонала. На практике эти комиссии массово урезают зарплаты медикам до уровня базового оклада", — сообщили в ЦПД.

Аналитики отметили, что отдельно российские чиновники запретили практику совмещения ставок в медучреждениях. В результате вся работа вынуждена выполняться ограниченным количеством врачей и медсестер. Поэтому нагрузка на них стала критической. И здесь речь идет не только о плохих условиях труда, это ухудшает качество медицинской помощи для населения.

Также аналитики Центра сообщают, что из-за дефицита топлива сокращаются выезды скорой помощи. Бригады едут только на вызовы, которые считают критическими. Другим пациентам советуют самостоятельно добираться в больницы, даже если они нуждаются в срочном вмешательстве.

"Оккупационные власти в очередной раз демонстрируют свои приоритеты: война для россиян важнее базовых социальных потребностей населения ТОТ, а Крым рассматривается исключительно как ресурсная база для продолжения войны", — подытожили в ЦПД.

