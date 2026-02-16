logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия не удержала ситуацию: что пошло не по плану Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия не удержала ситуацию: что пошло не по плану Кремля

Что происходит во временно оккупированном Крыму

16 февраля 2026, 20:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские власти не удерживают ситуацию — во временно оккупированном Крыму возникли проблемы с заплатами учителей. Однако Россию, вероятно, мало волнует жизнь гражданских.

Россия не удержала ситуацию: что пошло не по плану Кремля

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российская администрация в Крыму фактически оставила гражданскую медицину без полноценного финансирования, перенаправив бюджетные ресурсы на войну против Украины.

"Появилась информация, что в больницах полуострова начали работать так называемые "комиссии по обоснованности доплат" для проверки начислений медперсонала. На практике эти комиссии массово урезают зарплаты медикам до уровня базового оклада", — сообщили в ЦПД.

Аналитики отметили, что отдельно российские чиновники запретили практику совмещения ставок в медучреждениях. В результате вся работа вынуждена выполняться ограниченным количеством врачей и медсестер. Поэтому нагрузка на них стала критической. И здесь речь идет не только о плохих условиях труда, это ухудшает качество медицинской помощи для населения.

Также аналитики Центра сообщают, что из-за дефицита топлива сокращаются выезды скорой помощи. Бригады едут только на вызовы, которые считают критическими. Другим пациентам советуют самостоятельно добираться в больницы, даже если они нуждаются в срочном вмешательстве.

"Оккупационные власти в очередной раз демонстрируют свои приоритеты: война для россиян важнее базовых социальных потребностей населения ТОТ, а Крым рассматривается исключительно как ресурсная база для продолжения войны", — подытожили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что новое решение российских властей "пробивает очередное дно".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0u9xwUCqjd2uReaEmc6WjZF1jec2XGorxPCffgVYkXXJHJ7JQ5PRrMKLx6Y1BanHDl
Теги:

Новости

Все новости