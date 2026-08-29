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Росія втрачає темп на фронті: у Зеленського розкрили плани України щодо наступних дій

Темпи просування окупантів знижуються, але лінія бою залишається надзвичайно протяжною - Київ готує активні операції на окремих напрямках

29 серпня 2026, 12:56
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Кравцев Сергей

Російські війська поступово втрачають темпи просування на фронті, водночас українське командування планує продовжувати активні дії на окремих ділянках. Про це заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів під час зустрічі з журналістами.

Росія втрачає темп на фронті: у Зеленського розкрили плани України щодо наступних дій

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, українська сторона фіксує стійку тенденцію до зниження швидкості просування російських підрозділів. Водночас ситуація залишається складною: протяжність активної лінії зіткнення становить близько 1200 кілометрів.

"У нас стабільно зберігається тенденція до зниження темпів просування противника. Зберігається приблизно 1200 кілометрів активної лінії зіткнення", — зазначив Паліса.

Представник ОП додав, що динаміка на деяких напрямках дозволяє говорити про "обмежений оптимізм". Однак це не означає завершення бойових дій чи кардинального перелому на фронті.

Паліса також розповів про нещодавню поїздку Володимира Зеленського до підрозділів, які працюють на Олександрівському напрямку. Там українські десантники протягом тривалого часу проводять активні дії.

Під час візиту військові разом із командувачем доповіли президенту про подальші плани на цьому напрямку. За словами Паліси, Зеленський ці плани затвердив.

При цьому активні операції готуються й на інших ділянках фронту. Українське командування, як і раніше, планує діяти в межах концепції активної оборони.

"Активні дії на певних ділянках фронту все одно плануються і будуть продовжуватися. Філософія активної оборони зберігається", — заявив Паліса.

Таким чином, Київ не планує переходити виключно до пасивного утримання позицій. Зниження темпів російського просування українська сторона розглядає як можливість для подальших активних дій на найбільш важливих напрямках.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія втомлюється від війни, але є прикрий нюанс: розвідник США назвав небезпечний сценарій.




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