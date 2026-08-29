Россия теряет темп на фронте: у Зеленского раскрыли планы Украины по следующим действиям

Российские войска постепенно теряют темпы продвижения на фронте, украинское командование планирует продолжать активные действия на отдельных участках. Об этом замглавы Офиса президента Павел Палиса рассказал во время встречи с журналистами.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, украинская сторона фиксирует устойчивую тенденцию к понижению скорости продвижения российских подразделений. В то же время, ситуация остается сложной: протяженность активной линии столкновения составляет около 1200 километров.

"У нас стабильно сохраняется тенденция к понижению темпов продвижения противника. Сохраняется примерно 1200 километров активной линии столкновения", — отметил Палиса.

Представитель ОП добавил, что динамика по некоторым направлениям позволяет говорить об "ограниченном оптимизме". Однако это не означает завершения боевых действий или кардинального перелома на фронте.

Палиса также рассказал о недавней поездке Владимира Зеленского в подразделения, работающие на Александровском направлении. Там украинские десантники длительное время проводят активные действия.

Во время визита военные вместе с командующим доложили президенту о дальнейших планах по этому направлению. По словам Палисы, Зеленский эти планы утвердил.

При этом активные операции готовятся и на других участках фронта. Украинское командование по-прежнему планирует действовать в рамках концепции активной обороны.

"Активные действия на некоторых участках фронта все равно планируются и будут продолжаться. Философия активной обороны сохраняется", – заявил Палиса.

Таким образом, Киев не планирует переходить исключительно к пассивному удержанию позиций. Снижение темпов российского продвижения украинская сторона рассматривает как возможность для дальнейших активных действий по наиболее важным направлениям.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия устает от войны, но есть досадный нюанс: разведчик США назвал опасный сценарий.



