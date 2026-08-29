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Россия теряет темп на фронте: у Зеленского раскрыли планы Украины по следующим действиям

Темпы продвижения окупантов снижаются, но линия боя остается чрезвычайно протяженной - Киев готовит активные операции по отдельным направлениям

29 августа 2026, 12:56
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Кравцев Сергей

Российские войска постепенно теряют темпы продвижения на фронте, украинское командование планирует продолжать активные действия на отдельных участках. Об этом замглавы Офиса президента Павел Палиса рассказал во время встречи с журналистами.

Россия теряет темп на фронте: у Зеленского раскрыли планы Украины по следующим действиям

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, украинская сторона фиксирует устойчивую тенденцию к понижению скорости продвижения российских подразделений. В то же время, ситуация остается сложной: протяженность активной линии столкновения составляет около 1200 километров.

"У нас стабильно сохраняется тенденция к понижению темпов продвижения противника. Сохраняется примерно 1200 километров активной линии столкновения", — отметил Палиса.

Представитель ОП добавил, что динамика по некоторым направлениям позволяет говорить об "ограниченном оптимизме". Однако это не означает завершения боевых действий или кардинального перелома на фронте.

Палиса также рассказал о недавней поездке Владимира Зеленского в подразделения, работающие на Александровском направлении. Там украинские десантники длительное время проводят активные действия.

Во время визита военные вместе с командующим доложили президенту о дальнейших планах по этому направлению. По словам Палисы, Зеленский эти планы утвердил.

При этом активные операции готовятся и на других участках фронта. Украинское командование по-прежнему планирует действовать в рамках концепции активной обороны.

"Активные действия на некоторых участках фронта все равно планируются и будут продолжаться. Философия активной обороны сохраняется", – заявил Палиса.

Таким образом, Киев не планирует переходить исключительно к пассивному удержанию позиций. Снижение темпов российского продвижения украинская сторона рассматривает как возможность для дальнейших активных действий по наиболее важным направлениям.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия устает от войны, но есть досадный нюанс: разведчик США назвал опасный сценарий.




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