Росія втрачає контроль над важливим плацдармом: у США розповіли, звідки відступає елітний десант

Російські війська можуть поступово залишати позиції на Кінбурнській косі в Миколаївській області – одній із останніх ділянок українського півдня, яку Москва продовжує утримувати з перших місяців повномасштабної війни. Про це свідчать дані українського партизанського руху Атеш, на які звернув увагу Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За інформацією джерела партизанів усередині штабу російського угруповання "Дніпро", підрозділи 337-го десантно-штурмового полку РФ почали залишати північну та західну частини коси. Причиною називають фактично зруйновану систему постачання. Російські військові нібито зазнають гострого дефіциту боєприпасів, палива та продовольства, а доставка необхідних ресурсів практично припинилася.

Ситуацію ускладнюють постійні удари українських безпілотників. За даними партизанів, російські підрозділи вже не здатні ефективно відбивати атаки дронів, а втрати особового складу продовжують зростати. На цьому фоні командування нібито вирішило перекинути частину десантників на інші ділянки фронту у Запорізькій області.

У Силах оборони півдня України не підтвердили, але не спростували інформацію про можливий відхід росіян. Представник українських військових Владислав Волошин зазначив, що ЗСУ активно працюють над встановленням вогневого контролю за ключовими логістичними маршрутами противника на окупованій території Херсонської області.

Аналітики вважають, що українська стратегія систематичних ударів по транспортних артеріях та складах у тилу противника починає давати відчутні результати. Якщо інформація щодо скорочення російської присутності на Кінбурнській косі підтвердиться, це стане важливим сигналом зміни ситуації на південному напрямку.

Досі російські війська використали позиції на косі для обстрілів Очакова та контролю над частиною акваторії Дніпро-Бузького лиману. Втрата цього плацдарму може суттєво послабити можливості армії РФ у регіоні.

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