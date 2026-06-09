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Россия теряет контроль над важным плацдармом: в США рассказали, откуда отступает элитный десант

Сорванная логистика, нехватка боеприпасов и постоянные атаки дронов заставляют оккупантов покидать стратегический плацдарм

9 июня 2026, 08:10
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Кравцев Сергей

Российские войска могут постепенно оставлять позиции на Кинбурнской косе в Николаевской области – одном из последних участков украинского юга, который Москва продолжает удерживать с первых месяцев полномасштабной войны. Об этом свидетельствуют данные украинского партизанского движения "Атеш", на которые обратил внимание Институт изучения войны (ISW).

Россия теряет контроль над важным плацдармом: в США рассказали, откуда отступает элитный десант

Российские войска. Фото: из открытых источников

По информации источника партизан внутри штаба российской группировки "Днепр", подразделения 337-го десантно-штурмового полка РФ начали покидать северную и западную части косы. Причиной называют фактически разрушенную систему снабжения. Российские военные якобы испытывают острый дефицит боеприпасов, топлива и продовольствия, а доставка необходимых ресурсов практически прекратилась.

Ситуацию осложняют постоянные удары украинских беспилотников. По данным партизан, российские подразделения уже не способны эффективно отражать атаки дронов, а потери личного состава продолжают расти. На этом фоне командование якобы приняло решение перебросить часть десантников на другие участки фронта в Запорожской области.

В Силах обороны юга Украины не подтвердили, но и не опровергли информацию о возможном отходе россиян. Представитель украинских военных Владислав Волошин отметил, что ВСУ активно работают над установлением огневого контроля над ключевыми логистическими маршрутами противника на оккупированной территории Херсонской области.

Аналитики считают, что украинская стратегия систематических ударов по транспортным артериям и складам в тылу противника начинает приносить ощутимые результаты. Если информация о сокращении российского присутствия на Кинбурнской косе подтвердится, это станет важным сигналом изменения ситуации на южном направлении.

До сих пор российские войска использовали позиции на косе для обстрелов Очакова и контроля над частью акватории Днепро-Бугского лимана. Потеря этого плацдарма может существенно ослабить возможности армии РФ в регионе.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-8-2026/
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