Росія втрачає ініціативу: де стрімко почала змінюватися ситуація на фронті

На Лиманском напрямі російські війська зіштовхуються з наростаючими труднощами, які поступово відбиваються з їхньої можливості вести наступальні дії. За словами українських військових, ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою, проте перевага противника вже не виглядає такою впевненою, як кілька місяців тому.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Начальник управління полку безпілотних систем "Кракен" Данило Положухно заявив, що на значній частині зони відповідальності Третього армійського корпусу російська армія фактично втрачає ініціативу. За його оцінкою, ключову роль у цьому відіграли удари Сил оборони України по логістичним маршрутам та тиловим об'єктам супротивника.

Військовий зазначив, що наслідки атак відчуваються безпосередньо на передовій. Російські підрозділи стикаються з перебоями у постачанні палива, боєприпасів, продовольства та інших необхідних ресурсів. Нестача постачання прямо впливає на здатність військ проводити наступальні операції і утримувати високий темп бойових дій.

При цьому Росія продовжує направляти на напрямок нові підрозділи. Проте за словами українських захисників, якість такого поповнення викликає питання. Значна частина військовослужбовців, що прибувають, демонструє низький рівень підготовки та мотивації.

Положухно навів показовий приклад. На одній із ділянок фронту російське командування протягом десяти днів більше сорока разів намагалося відправляти штурмові групи по тому самому маршруту через відкрите поле. Практично кожна така спроба завершувалася втратами через мінні загорожі чи удари українських FPV-дронів.

На думку українських військових, подібні дії свідчать про серйозні проблеми у системі управління та прийняття рішень на тактичному рівні.

Незважаючи на тиск з боку російських військ, що продовжується, українські підрозділи фіксують ознаки того, що ефективність наступальних дій противника поступово знижується. Важливу роль цьому процесі грають удари по логістиці, які позбавляють російську армію можливості оперативно забезпечувати свої передові підрозділи всім необхідним продовження атак.

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